桃園住宅處包租代管 為視障兄弟找到溫暖的出租屋

桃園市政府致力打造弱勢身障者友善環境宜居城市，除了強化無障礙設施，也和同喆璽不動產等8間優質租屋服務事業，幫身障者尋得平價優質的租賃住宅，協助申請租金補貼並提供必要的生活扶助，降低弱勢民眾居住壓力、提高生活品質。

住在桃園的王姓兄弟為視障朋友，雙眼幾乎全盲，只看得微弱光影，雙親離世後兄弟倆相依為命，努力找出租房子卻處處碰壁，於是透過社工的協助，找到市政府委外包租代管業者喆璽不動產仲介經紀有限公司，在喆璽不動產鼎力協助之下，找到合適的房子讓兩兄弟承租

喆璽不動產仲介經紀公司表示，王先生為視障朋友，符合桃園市社會住宅包租代管第一類政策戶身分，以包租方案承租位在桃園區正的電梯大樓，每月租金1萬4500元整，由政府負擔租金差額補助1800元。王姓兄弟說房租比之前在外看的都還便宜，而且還能申請租金差額補助，最重要的是終於有家了，再也不會被當成皮球踢來踢去。