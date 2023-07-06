新竹企業串連 捐關懷金助竹北氣爆傷重少年
竹北氣爆案造成陳姓少年傷重，目前仍在加護病房中治療，前新竹縣議員杜文中連結新竹地區企業，協助少年後續照護與生活，今天致送新台幣18萬元關懷金，盼減輕少年家屬負擔。
杜文中向中央社記者表示，竹北因瓦斯氣爆事件，陳姓少年受到嚴重燒燙傷，目前仍在加護病房中治療，後續治療還需長時間復健。
杜文中說，希望能協助孩子進行後續照顧，因此串連新竹地區多家企業，共同募集關懷基金，今天前往陳姓少年家屬的臨時住所探望，並致送18萬元關懷金，由陳姓少年的舅舅代表接受。
杜文中表示，陳姓少年目前仍持續治療，希望社會共同為少年打氣，也給予家屬支持，期盼少年早日康復，也集結各界愛心一同幫助家屬走過這段路。
陳姓少年的舅舅透過新聞資料表示，陳姓少年因受到燒燙傷，還在加護病房治療中，未脫離險境，且每天都需要清創，現在插管治療中，未來治療與復健仍需要長時間進行，很感謝各界關心。
杜文中會後提供新聞資料指出，協助陳姓少年醫療進行募集關懷金，包含有上德開發、璞玉建設、華威廣告、朕翔建設、迦南美地開發建設、愛康生物科技等企業，共同協助，感謝各界愛心。
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