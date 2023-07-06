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桃園廚餘廠再飄惡臭 業者承諾自主停工、暑期改善
桃園市蘆竹區海湖里先趨科公司因處理廚餘散發惡臭，當地民眾屢次抗議，最近天氣炎熱，惡臭味更加濃烈，讓距離僅2分鐘車程的海湖國小直呼受不了。民代近日率隊前往會勘，要求業者和市府改善。環保局表示，研判是因車輛進出，開門時才會導致臭味逸散，業者已承諾明天自主停工，並在下周五前提出改善作法，降低異味。
先趨科從3年前開始，屢遭附近居民投訴臭味不斷。2021年9月，中央為防範非洲豬瘟，下令禁止廚餘養豬，為此環保局協調正在試營運的先趨科緊急處理，結果才剛1個月，就有超過百人進廠拉白布條抗議。
當時負責人3度致歉，承諾臭味還沒改善前不會運轉，無法解決會遷廠，環保局也稱，解決問題才能取得操作許可證，結果業者去年5月取得營運許可後，仍然臭味四溢，讓民眾苦不堪言。
立委萬美玲昨和議員錢龍、牛煦庭一起前往先趨科公司現場會勘，討論後續改善措施及期程。環保局表示，臭味逸散的原因，研判是配合車輛進出，開門時導致，與業者討論後，目前評估會另外增設另一道鐵門，避免高濃度異味擴散至廠外。
環保局表示，業者已承諾明天會自主停工，在14日前提出具體改善做法，像是增加冷凝及油脂處理設備，降低煙道排放的異味，並在海湖國小暑假結束前完成工程，同時加強員工教育訓練，避免操作疏失；環保局稽查科也會以專案方式，提升稽查時效。
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