急轉彎！順應民意中庄吊橋不封了 暑假大溪玩樂不受阻

桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，今年1月20日啟用後頗受好評，不過先前因風切聲大，今年5、6月接封閉加裝固索器，昨又宣布本月10日起至8月10日將封橋1個月辦油漆美化工程惹議，民眾抱怨暑假出遊人潮多，民眾撲空。不過今政策急轉彎，水務局宣布延後中庄吊橋美化作業。

大溪中庄吊橋全長約419公尺、寬2.5公尺的懸吊式吊橋，今年啟用，吊橋造型優美，串聯大漢溪左岸大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池及右岸山豬湖生態園區、月眉人工濕地各景點，漫步吊橋眺望大漢溪河流之美，方便兩岸居民通行，周休假期更吸引許多遊客，成為前往大溪旅遊拍照、打卡新地標。

該吊橋開放啟用至今，5月間曾因鋼索風振聲音大而封橋檢修，近日又宣布7月10日起封橋施工1個月，該吊橋啟用短短不到半年，不斷封橋維護引起民眾質疑「怎又封橋檢修了」？

水務局回應，為延長吊橋使用及美觀，原計畫7月10日起至8月10日止，採封橋施工方式，辦理鋼塔柱油漆美化作業。不過接獲地方民意反映封橋期間適逢暑假旺季期間，為避免影響大溪地區老街商圈，及鄰近大溪、龍潭、石門地區旅遊帶觀光人潮及地方商業活動，經審慎評估，考量地方觀光產業發展，順應地方民意需求，延後中庄吊橋橋塔清潔美化作業，以符合民眾的期待。