台13線竹南公義路第2期車道調整與路平案 即日起動工

苗栗縣竹南鎮公義路誠仁橋至科學路口的第2期車道調整，與改善道路服務品質工程，即日起開始動工，立委陳超明服務處今天也特別呼籲鄉親注意施工資訊通知，施工期間請大家共體時艱，用路人進入施工路段要減速慢行、小心駕駛。

立委陳超明服務處表示，台13線竹南公義路0.7公里到3.6公里(誠仁橋~科學路口)南、北向車道的第2期車道調整與路平案，是委員協助爭取，第1階段施工即日起開始動工，預計至8月30日，由各管線單位(台電、中華、自來水、信和等)陸續辦理管路埋設、桿柱移除等工程

第2階段施工日期，預計從9月1日至10月31日，主要是第2期路面重新刨鋪並辦理車道重新調整與配置，當中增設機慢車道與第1期工程整體串聯，空間足夠部分也會增設左轉專用車道。