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苗栗縣東方美人茶評鑑 銅鑼韓順雄「連莊」特等獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣夏季東方美人茶評鑑比賽成績今天揭曉，銅鑼鄉製茶好手韓順雄再度「連莊」贏得特等獎。圖／頭份市農會提供
苗栗縣夏季東方美人茶評鑑比賽成績今天揭曉，銅鑼鄉製茶好手韓順雄再度「連莊」贏得特等獎。圖／頭份市農會提供

苗栗縣夏季東方美人茶評鑑比賽成績今天上午揭曉，銅鑼鄉製茶好手韓順雄再度「連莊」贏得特等獎，今年參賽點數受少雨等天候狀況影響產量，參賽點數從去年342點減為306點，但茶農仍以高超的製茶及烘焙技術，讓產製的東方美人茶維持高品質，贏得評審肯定。

今年參賽茶農來自頭份、三灣、造橋、頭屋、銅鑼、三義等鄉鎮市，縣府聘請農委會茶業改良場等專家，上午在頭份市農會進行評鑑，依茶葉外觀、茶湯水色、香氣及落喉滋味是否甘醇、無澀味等項目評分。

去年從特等獎到其他獎項獲得「一條龍」佳績的銅鑼鄉茶農韓順雄今年再度蟬連特等獎，製茶技藝再度獲肯定。特等及頭等得獎名單如下，特等韓順雄、頭等一鄧國權茶園、頭等二及頭等三韓順雄、頭等余沛芳、台灣農林公司、廖盛榮、韓順雄、曾郁芳。

苗栗縣東方美人茶評鑑比賽上午在頭份市農會進行，專家依茶葉外觀、茶湯水色、香氣及落喉滋味是否甘醇、無澀味等項目評分。圖／頭份市農會提供
苗栗縣東方美人茶評鑑比賽上午在頭份市農會進行，專家依茶葉外觀、茶湯水色、香氣及落喉滋味是否甘醇、無澀味等項目評分。圖／頭份市農會提供

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