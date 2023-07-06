苗栗縣東方美人茶評鑑 銅鑼韓順雄「連莊」特等獎

苗栗縣夏季東方美人茶評鑑比賽成績今天上午揭曉，銅鑼鄉製茶好手韓順雄再度「連莊」贏得特等獎，今年參賽點數受少雨等天候狀況影響產量，參賽點數從去年342點減為306點，但茶農仍以高超的製茶及烘焙技術，讓產製的東方美人茶維持高品質，贏得評審肯定。

今年參賽茶農來自頭份、三灣、造橋、頭屋、銅鑼、三義等鄉鎮市，縣府聘請農委會茶業改良場等專家，上午在頭份市農會進行評鑑，依茶葉外觀、茶湯水色、香氣及落喉滋味是否甘醇、無澀味等項目評分。