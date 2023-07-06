聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗縣東方美人茶評鑑 銅鑼韓順雄「連莊」特等獎
苗栗縣夏季東方美人茶評鑑比賽成績今天上午揭曉，銅鑼鄉製茶好手韓順雄再度「連莊」贏得特等獎，今年參賽點數受少雨等天候狀況影響產量，參賽點數從去年342點減為306點，但茶農仍以高超的製茶及烘焙技術，讓產製的東方美人茶維持高品質，贏得評審肯定。
今年參賽茶農來自頭份、三灣、造橋、頭屋、銅鑼、三義等鄉鎮市，縣府聘請農委會茶業改良場等專家，上午在頭份市農會進行評鑑，依茶葉外觀、茶湯水色、香氣及落喉滋味是否甘醇、無澀味等項目評分。
去年從特等獎到其他獎項獲得「一條龍」佳績的銅鑼鄉茶農韓順雄今年再度蟬連特等獎，製茶技藝再度獲肯定。特等及頭等得獎名單如下，特等韓順雄、頭等一鄧國權茶園、頭等二及頭等三韓順雄、頭等余沛芳、台灣農林公司、廖盛榮、韓順雄、曾郁芳。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言