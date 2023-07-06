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鳳山溪汙染餘毒何解 河川局：由竹縣環保局擬方案處理

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
鳳山溪上月爆發嚴重有毒汙水汙染，造成河川大量魚蝦暴斃死亡。記者巫鴻瑋／翻攝
鳳山溪上月爆發嚴重有毒汙水汙染，造成河川大量魚蝦暴斃死亡。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣關西鎮鳳山溪水汙染事件事發近月，地方居民仍四處陳情尋求救濟，因當地河川仍不時漂浮有毒汙水，水利署河川局昨會同新竹縣環保局會勘，共商如何解決殘留餘毒，原先傳出雙方未達成共識，後河川局解釋將由新竹縣府環保局訂方案處理。

水利署第二河川局秘書魯壽民表示，昨天上午會勘後，已與新竹縣府環保局達成共識，由竹縣府環保局評估處理這次鳳山溪水污染事件的範圍及經費等，並擬訂方案後，再擇期召開跨機關會議，討論後續協調合作事宜。

據了解，昨天會勘上，雙方就責任範圍有不同見解。河川局認為，其所管流域是從關西潮音禪寺起算，而此次汙染位置在潮音禪寺上游，即關西淨水場前後流域，該流域並非河川局所轄，因此整治工作應由地方政府環保局負責。

不過新竹縣環保局則認為，鳳山溪不是只有汙染點有汙染情況，包含下游直到新埔鎮流域，事發後都有溪水汙染，因此整治範圍應由河川局規畫完整且專業的整治工程計畫，加上進入汛期，更需要河川局技術指導。

雙方會勘後暫達成共識，先由新竹縣環保局負責評估所需清除汙染範圍及相關清除所需清運費用後，再由新竹縣環保局與水利署河川局共同開會討論最終清除汙染的解決方案，希望盡快恢復鳳山溪的健康。

新竹 水利署

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