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每年上千名高中生北漂…新竹人才流失 地方點2關鍵原因

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北高中陳瑞榮報告學校狀況，強調竹北高中是間多元學制、關懷弱勢的學校。記者郭政芬／攝影
竹北高中陳瑞榮報告學校狀況，強調竹北高中是間多元學制、關懷弱勢的學校。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市人口激增，多年來面臨就學壓力，地方提出增校、增班的聲浪，一名竹北家長直說，在竹竹苗學區「其實很難跨到苗栗」，主要是因為新竹到苗栗學校的交通不方便，得靠家長全程接送，且交通時間來回要1.5小時到2小時，導致每年有4、5千位學生只好到台北就讀，搭高鐵轉捷運還比較快。

立法院教育及文化委員會今天前往新竹縣湖口、竹北、六家高中考察，召集委員張其祿與立委林為洲、林思銘、王婉諭、前立委徐欣瑩等參與，還有多位議員、代表都參加會議。

新竹縣議員林碩彥提出通才教育制度之下有否公平性，以及志願序佔比高，並不合理。議員吳旭智盼跨黨派合作，目前新竹縣已在增班，但市立高中必須需更快，「等到兩年後就來不及了。」即便增班、增額來緩解人口增加問題，還得考慮學生是否在擁擠的就學空間。

議員林禹佑認為除了考慮台大和台科大用地，也可盤點生醫園區的腹地，若招商未滿，倒不如收回來設校。此外，苗栗也擔心資源若都留在新竹，就怕資源分配不均。竹北市民代表游雅婷建議入推會委外第三方做5年、10年的綜合評估，透過數據才能了解真實樣態，並提出數位高中的需求。

之前在增校、增班的訴求時，地方政府曾回應要以竹竹苗學區來看，新竹學生可往苗栗就學。高中就學促進權益家長代表今天也發言，每年有4、5千位高中生到台北念書，就是因為大眾運輸不方便的問題，因為竹縣學子要到苗栗就讀，得靠家長接送，且來回的時間約1.5小時到2小時，非常不方便，因此寧可讓小孩直接在竹北搭高鐵直達台北轉捷運，這也是每年有上千位學生不得不到外縣市就讀的主因。

吳旭智也補充，這次會考後有收到好幾位家長的回應，指出寧可到台北、台中就讀，背後也是交通不方便和在地高中不足的原因，新竹縣應該好好思考如何留下在地人才。

針對新竹區增班或設校的需求，國教署副署長戴淑芬說，將於7月中旬盤點高中、技職需要的科班，強調會與新竹縣教育局一起來面對竹北人口急速發展的問題。此外，國教署也看見竹北人口增長的需求，有補助竹縣16.8億來增設國中小學校，是否要增設高中學校？還要再確切的評估。

立法院教育及文化委員會今天前往新竹縣湖口、竹北、六家高中考察，在地議員、代表、民眾等參與發言。記者郭政芬／攝影
立法院教育及文化委員會今天前往新竹縣湖口、竹北、六家高中考察，在地議員、代表、民眾等參與發言。記者郭政芬／攝影
立法院教育及文化委員會今天前往新竹縣湖口、竹北、六家高中考察，召集委員張其祿與立委林為洲、林思銘、王婉諭、前立委徐欣瑩等參與，還有多位議員、代表都參加會議。記者郭政芬／攝影
立法院教育及文化委員會今天前往新竹縣湖口、竹北、六家高中考察，召集委員張其祿與立委林為洲、林思銘、王婉諭、前立委徐欣瑩等參與，還有多位議員、代表都參加會議。記者郭政芬／攝影

新竹 議員 國教署

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