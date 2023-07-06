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苗栗縣醫事C單位再添一家 西湖鄉三湖村據點今揭牌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
西湖鄉笫4個C巷弄長照據點今天舉行揭牌儀式，現場30多位老人家開心跳健康操慶賀據點啟用。圖／苗栗縣政府提供
西湖鄉笫4個C巷弄長照據點今天舉行揭牌儀式，現場30多位老人家開心跳健康操慶賀據點啟用。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府為提供老年人優質生活品質，今天舉行西湖鄉三湖村醫事C巷弄長照站揭牌儀式；縣府表示，該站提供健康促進、延緩失能和共餐等優質服務，打造縣長鍾東錦積極推動的長者安心、家人放心「幸福苗栗」施政目標。

今天上午9點多，揭牌儀式由副縣長鄧桂菊率衛生局長張蕊仙、長照中心主任王寶慈等衛政團隊，以及西湖鄉長高阿賜等各界人士共同主持，迎接西湖鄉笫4個C巷弄長照據點的啟用，現場30多位老人家也開心打太鼓、跳健康操慶賀據點啟用。

鄧桂菊表示，西湖鄉老年人口比率26.36%僅次於獅潭鄉28.71%，是縣內老年人口第2多的鄉鎮，平均每4位鄉親就有1位長者，為了讓西湖長輩「老有所適」，提供更好的安老場所，苗栗縣政府長照中心積極設立巷弄長照站，目前在西湖鄉已設有3個據點，今天由銅鑼鄉千宏診所負責、在三湖村綜合活動中心又設立了1家醫事Ｃ巷弄長照站。

張蕊仙也表示，配合中央推動長照2.0計畫，縣內截至目前社區整體照顧服務體系共有139家C單位，其中醫事C單位在今年新增7家，佈建達33家。

該據點設置三湖村活動中心2樓，擁有寬敞且明亮的活動空間、為了方便長者進出，除兩側出入口設有樓梯外，另設置1座電梯，每星期一至星期五，早上9點至下午3點半，提供有「社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能課程」等多面向且全天的服務，課程由專業講師帶領活動延緩長者失能，一起打造高齡友善的安老環境。

苗栗縣西湖鄉三湖村醫事C巷弄長照站今天上午由副縣長鄧桂菊率衛政團隊，以及西湖鄉長高阿賜等各界人士共同主持揭牌儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣西湖鄉三湖村醫事C巷弄長照站今天上午由副縣長鄧桂菊率衛政團隊，以及西湖鄉長高阿賜等各界人士共同主持揭牌儀式。圖／苗栗縣政府提供

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