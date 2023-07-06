苗栗縣榮服處活動溫馨 鍾東錦自掏腰包贈嘉勉金

苗栗縣榮民服務處今天舉辦榮民遺孤與認養人「感恩、愛與關懷」相見歡、新住民生活適應輔導及幸福家庭表揚活動，縣長鍾東錦自掏腰包準備3萬6000元，由太太陳美琦代表發贈嘉勉金，現場氣氛溫韾。

榮民服務處今天相見歡及幸福家庭活動，結合尊重多元族群文化議題安排座談，陳美琦由民政處長巫恆昭、社會處秘書謝乾祥等人陪同到場，發贈5組幸福家庭、13名榮民遺孤，各2000元嘉勉金，陳美琦並包裝糖果小禮物，送給在場人士。