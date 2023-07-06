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邁入第19年的永安漁港嘉年華 今年更有花火夜

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋永安漁港能享受濱海風光，舉辦至今邁入第19年的永安漁港星繽樂狂歡嘉年華將於7月8日、8月12日及9月2日展開為期3場活動。圖／桃園市農業局提供
桃園新屋永安漁港能享受濱海風光，舉辦至今邁入第19年的永安漁港星繽樂狂歡嘉年華將於7月8日、8月12日及9月2日展開為期3場活動。圖／桃園市農業局提供

桃園新屋永安漁港能享受濱海風光，舉辦至今邁入第19年的永安漁港星繽樂狂歡嘉年華將於7月8日、8月12日及9月2日展開為期3場活動，邀請樂團演唱，最後一場更有精采花火夜，場場都有精彩可期的主題活動，並同步採取線上直播方式讓民眾觀賞、體會永安漁港獨特的海客風情。

永安漁港周邊景點眾多，不僅能看海景、啖海鮮、吹海風、賞夕照，每年度永安漁港星繽樂狂歡嘉年華已經變成民眾最期待的休閒活動，一年比一年精彩的星繽樂狂歡嘉年華，活動總計3場次。

第一場活動7月8日邀請海洋拉美騷莎樂團及愛樂門SHOW BAND的異國風情狂歡夜，還有8月12日海浪滔滔K歌夜及9月2日的嗨唱金曲花火夜，每場都有精彩可期的主題活動，並同步採取線上直播方式讓民眾觀賞、體會永安漁港獨特的海客風情，內容精彩可期。

桃園市農業局表示，在市府及中壢區漁會多年努力下，2023永安漁港星繽樂狂歡嘉年華，持續保留歷年精彩受歡迎的活動內容，以在地盛產的海鮮元素為主軸搭配漁港特有景緻，呈現永安漁港獨特的海洋文化。

中壢漁會總幹事黃德汶說，嘉年華活動主要是希望能持續推廣永安漁港的觀光魚市，畢竟觀光漁港並非像一般的傳統市場，民眾東西沒了就會去補貨，盼透過多多推廣讓民眾想的到休假時能到漁港遊覽並大啖新鮮美食。

永安漁港作為全台唯一客家漁港，於今年度「金鑑漁港」評鑑中，獲得三星級漁港的榮譽，周邊觀海橋、海祭廣場、青年體驗園區、浪漫自行車道，及最受年輕人歡迎的海螺文化體驗園區，超美超多的打卡景點，隨便拍隨便美，來此品嚐海鮮、騎車踏青、欣賞夕陽、吹海風等，實在是讓人心曠神怡的好去處。

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