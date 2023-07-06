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新竹人口激增憂高中職不足 地方向中央提增校增班需求

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
召集委員張其祿與立委林為洲、林思銘、王婉諭、前立委徐欣瑩等參與，還有多位議員、代表都參加會議。記者郭政芬／攝影
召集委員張其祿與立委林為洲、林思銘、王婉諭、前立委徐欣瑩等參與，還有多位議員、代表都參加會議。記者郭政芬／攝影

新竹是科技首都，國中小的人數成長約20%，在少子化中逆勢成長，但新竹縣國中就讀人數超過1.7萬人，高中僅能容納1.2萬人，導致近5千人無法就近入學，立法院教育及文化委員會今天前往新竹縣考察，地方提出增校、增班的需求，特別是116龍年將更嚴峻，國教署允諾將於7月中旬盤點高中、技職需要的科班，並於9月前提供規劃方案，盼望整合竹北區的高中資源，提升優質的教育品質。

立法院教育及文化委員會今天前往新竹縣湖口、竹北、六家高中考察，召集委員張其祿與立委林為洲、林思銘、王婉諭、前立委徐欣瑩等參與，還有多位議員、代表都參加會議。

張其祿表示，這次考察重點在於新竹人口激增，學校班級、校舍空間都局限，如何解決教學量能不足，以及地方也連署倡議會考超額比序改積分制等，會要求教育部帶回研擬。

林思銘提到目前最迫切的是六家高中未來增設多少班，量體可擴充多少，中央可給多少資源。王婉諭說，縣學校設置與規劃跟不上人口變化，無法就近入學比例占3成，地方盼望增班、增校。

林為洲說，湖口高中擴校，但經費不足，需中央協助。竹北高中每位學生平均使用單位面積最小，也有校地不足疑慮，六家高中縣府有預留校擴用地，未來擴建的經費也須中央協助。徐欣瑩提及爭取台大附中和重視技職教育，盼中央挹注資源協助高中量體與教學環境。

高中就學促進權益家長代表說，竹北每年增加4、5千人，是全國學童人口比例最高之地，但無法容納龐大就學人口，嘉義太保市僅3萬多人，卻可增設一所新高中，21萬人的竹北市卻受到少子化的框架，至今無法增設高中，讓家長情何以堪。

新竹縣府教育局長楊郡慈回應，竹竹苗9年級生有1.57萬人，116龍年有1.8萬人，增加2200人，竹縣增加1200人，竹市、苗栗各5百人，確實有其需求。六家高中先已獲中央補助增班，未來是否增加量體，或是國中部逐年減少，在113年後會做評估。

針對考招制度，已獲得苗栗、竹市同意調閱資料，將透過學生成績分布等數據來了解，近期竹竹苗將討論，預計22日開家長說明會，以數據、多元制度完整化來呈現給家長。

國教署副署長戴淑芬說，將於7月中旬盤點高中、技職需要的科班，並於9月新的會期之前規劃方案，是否一定要設新學校？這得要再評估，目前以整合竹北區高中資源為主，竹北高中帶著湖口、六家高中做策略聯盟，一起優化這邊的校園資源。目前盤點能否調整科班，最快於114年實施，考招制度將尊重學校的共識，盼望竹苗區能均衡發展。

立法院教育及文化委員會今天前往新竹縣考察，地方提出增校、增班的需求，特別是116龍年將更嚴峻。記者郭政芬／攝影
立法院教育及文化委員會今天前往新竹縣考察，地方提出增校、增班的需求，特別是116龍年將更嚴峻。記者郭政芬／攝影
立法院教育及文化委員會今天前往新竹縣湖口、竹北、六家高中考察。記者郭政芬／攝影
立法院教育及文化委員會今天前往新竹縣湖口、竹北、六家高中考察。記者郭政芬／攝影

新竹 考察 張其祿

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