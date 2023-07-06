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桃園中庄吊橋封橋清潔 影響旅遊旺季生意？水務局決定不封橋了

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府要封橋清潔中庄吊橋，因為影響旅遊旺季的生意決定延後封橋。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市政府要封橋清潔中庄吊橋，因為影響旅遊旺季的生意決定延後封橋。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市大漢溪中庄吊橋今年初全新完工啟用，稱為風景區最新的熱門美拍打卡景點，市政府水務局為延長吊橋使用及美觀，原訂7月10日起至8月10日封橋，油漆美化鋼塔柱，不過地方反映適逢暑假旅遊旺季，封橋勢必影響大溪地區老街商圈，甚至鄰近龍潭、石門地區旅觀光人潮及生意。水務局今天下午表示評估後，決定延後中庄吊橋橋塔清潔美化作業，以符合民眾的期待。

大漢溪兩岸沿線觀光景點眾多，水務局爭取中央經費補助，新建連接左岸中庄調整池及右岸山湖生態園區等熱門景點的中庄吊橋，全長約419公尺、寬2.5公尺的自行車人行吊橋是目前全國最長的懸索式吊橋，啟用至今，每天都有大量遊客及自行車騎士使用，輪椅族更能無障礙通行無吊橋，因此成為大溪旅遊最新拍照、打卡熱門景點。

中庄吊橋今年1月20日啟用，吊橋結構造型優美，民眾可漫步橋上欣賞中庄調整池壯闊水景與大漢溪河階的地質景觀，眺望大漢溪河流之美，而吊橋也串聯大漢溪左岸大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池及右岸山豬湖生態園區、月眉人工濕地等景點，成為民眾到大溪旅遊拍照、打卡的新地標。

水務局表示，大漢溪古稱大嵙崁溪，清朝乾隆時期已經是當時人民兩岸往返及茶葉運送的重要水路，後來因為國民政府興建石門水庫興建及氣候變遷等因素，致使水量變少河床淤淺，逐漸以陸運取代航運。中庄吊橋的鋼塔柱是船槳造型，象徵先民經由大溪港擘建家園，生生不息承先啟後前進動力。雖然是新橋，不過因為河谷地形風大及周邊河岸地塵土飛揚，影響鋼塔柱純白色澤，需要清洗左、右岸鋼塔柱和面漆噴塗等優化工程，以提升品質。

吊橋 石門水庫

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