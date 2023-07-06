回饋社會！新竹普天宮捐贈價值300萬救災裝備

新竹市普天宮長期熱心公益，積極參與社會公益不遺餘力，購置總價值308.5萬元救災裝備器材一批，包含面罩肺力閥、圓盤切割器、鏈鋸、三合一油壓剪等裝備，捐贈給竹市消防局，現場也進行破壞器材演示，如鐵捲門切割、鐵窗破壞等，讓竹市救災能量再升級。

今天舉行捐贈儀式，由市長高虹安代表消防局接受捐贈，高虹安說，感謝普天宮多年來在消防安全守護上不遺餘力，捐贈多輛消防水箱車，陪伴消防員出入火場，來保護民眾生命財產安全。

高虹安說，市府配合中央政策提高消防員超勤加班費至1.9萬元，為非六都第一個拍板通過的縣市，今年也投入逾6000萬元添購各式消防車輛及救災器材設備，並考量消防人員勤休狀況及出勤人力，將於2026年前逐年增補計74名消防員，未來持續提供消防及義消人員最大協助。

普天宮董事長鄭逸榛說，古奇峰普天宮成立56年，這裡是父親生前最喜歡的地方，而今天也是父親100歲冥壽，感念父親教導「取之於社會、回饋於社會」，得知消防員身上的消防衣有一部分使用已超過5年時間，且多有磨損情形，將再捐贈100萬元為消防員添購全新的消防衣，確保第一線救災人員執勤安全。