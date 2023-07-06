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頭份新興國小通學步道將施工 校園樹變身校外林蔭綠帶

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市新興國小後門通學步道改善前後的模擬圖。圖／頭份市公所提供
頭份市新興國小後門通學步道改善前後的模擬圖。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市新興國小通學步道改善計畫獲內政部營建署核定補助，將於近日施工，預計11月前改善完成；這次改善的通學步道位於新興國小後門的吉祥路，圍牆緊貼排水溝和車道，學生沒有足夠空間的安全通學步道，改善方案將退縮圍牆約3公尺，數十棵校園樹將變身為通學步道的連續綠帶及林蔭區，提供學童舒適安全的通學空間。

頭份市公所指出，營建署致力於改善人本環境，市公所一直積極爭取各項補助案，其中包括國中、國小校園周遭步道的串聯與打通。新興國小通學步道改善計畫目標不僅在提供更舒適的學童、家長行走環境，更希望為沿線徒步空間增添亮點。

市公所表示，新興國小前方大門水源路的通學步道已在3年前改善，但後門沿吉祥路一側圍牆緊鄰排水溝及道路，欠缺學童安全通學空間，改善計畫獲中央核定補助約800萬元，施設長約116公尺的通學步道，學校圍牆將退縮2.5公尺至3.5公尺，牆內原有的數十棵喬木校樹，將成為校外通學步道旁的的連續綠帶，步道通行空間寬1.5公尺，並有無障礙斜坡道，此外，後門也將內縮約6.75公尺，並改善吉祥路路面及周遭的通學環境，讓家長及學童安心通學。

頭份市新興國小後門及圍牆將退縮施設通學步道，牆邊現有校樹將成為校外的林蔭綠帶。圖／頭份市公所提供
頭份市新興國小後門及圍牆將退縮施設通學步道，牆邊現有校樹將成為校外的林蔭綠帶。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市新興國小通學步道改善計畫獲內政部營建署核定補助，將於近日施工。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市新興國小通學步道改善計畫獲內政部營建署核定補助，將於近日施工。圖／頭份市公所提供
頭份市新興國小後門通學步道改善前後的模擬圖。圖／頭份市公所提供
頭份市新興國小後門通學步道改善前後的模擬圖。圖／頭份市公所提供
頭份市新興國小後門及圍牆緊鄰排水溝及車道，欠缺安全的通學步道。圖／頭份市公所提供
頭份市新興國小後門及圍牆緊鄰排水溝及車道，欠缺安全的通學步道。圖／頭份市公所提供

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