頭份新興國小通學步道將施工 校園樹變身校外林蔭綠帶

苗栗縣頭份市新興國小通學步道改善計畫獲內政部營建署核定補助，將於近日施工，預計11月前改善完成；這次改善的通學步道位於新興國小後門的吉祥路，圍牆緊貼排水溝和車道，學生沒有足夠空間的安全通學步道，改善方案將退縮圍牆約3公尺，數十棵校園樹將變身為通學步道的連續綠帶及林蔭區，提供學童舒適安全的通學空間。

頭份市公所指出，營建署致力於改善人本環境，市公所一直積極爭取各項補助案，其中包括國中、國小校園周遭步道的串聯與打通。新興國小通學步道改善計畫目標不僅在提供更舒適的學童、家長行走環境，更希望為沿線徒步空間增添亮點。