錢幣當飼料餵養中元節神豬 新竹縣議會帶頭做愛心
中元節即將到來，新竹縣議會響應北埔鄉公所「神豬撲滿慈善公益」活動，今天上午由議長張鎮榮帶頭拋磚引玉，以錢幣作為飼料餵養撲滿神豬，藉以取代傳統殺神豬儀式。北埔鄉長莊明增表示，議會這隻神豬已達26公斤重，感謝各位議員的愛心，這些善款也會全數捐助公益，豢養日期至8月26日止，歡迎大家經過議會一起隨手做公益。
莊明增指出，中元普渡是全台最重要的節慶之一，因動保意識抬頭，在兼顧百年文化與友善動物下，北埔鄉公所推出「神豬撲滿慈善公益」活動，同時也邀集全台各單位共襄盛舉，目前已有62個單位響應，從北台灣立法院到南台灣屏東縣南州地區農會，以及東部綠島鄉公所，都有單位認養，豢養期間至8月26日止。
莊明增表示，這次活動比照傳統「養神豬」模式，定期追蹤每隻神豬撲滿「健康」狀況，辦理公量作業，今天他親自率領磅重小組來到新竹縣議會，與議長張鎮榮、副議長王炳漢及議員王辰翔等人共同為縣議會認養的神豬進行體檢秤重，最後秤得26公斤重，未來還會繼續「成長」。
張鎮榮表示，這隻神豬從5月開始就放在大廳服務台，各位議員、員工走過都不忘舉手做公益，把議會的愛傳播到各角落、造福新竹縣弱勢團體。議員王辰翔也說，這次活動分為秤重、金錢、創意，這些神豬撲滿，最後也會恭迎回北埔，到時也希望大家一起來參加活動。
莊明增表示，去年神豬冠軍達105公斤重，今年預計希望出現130公斤以上的「撲滿大神豬」，8月26日北埔鄉將進行神豬撲滿大進場秤重及愛心捐獻儀式，各個神豬認養單位將帶著認養的神豬們回到北埔，一起參加北埔藝民祭遶境踩街、打料、普施的熱鬧活動。
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