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桃園「為海洋而跑」 飽覽草漯沙丘、白沙岬燈塔美景
桃園市政府將於8月26日舉辦「為海洋而跑」路跑活動，串聯許厝港國家級濕地、潮音海觀景步道、草漯沙丘地質公園、白沙岬燈塔、許厝港大橋等海岸景點，讓路跑者親近桃園海岸，且全程無塑，連3000件參賽衣也是使用海廢寶特瓶再製，希望為海岸的保育及觀光發展注入活力。
海管處表示，市府海管處與桃園市體育總會馬拉松委員會共同合作舉辦「ROCK n’ RUN海洋路跑暨愛海演唱會」，其中「為海洋而跑」路跑活動分為3.5K、10K、25K三組賽事，各組名額1000人，目前報名人數已近9成，報名相當踴躍。
海管處表示，此次路跑路線串聯觀音濱海遊憩區周圍生態亮點，如許厝港國家級濕地、潮音海觀景步道、草漯沙丘地質公園、白沙岬燈塔、許厝港大橋等海岸景點，讓參與路跑的民眾能更親近桃園海岸。
海管處指出，為符合環保主題，活動現場有各類減碳行動，包括使用3000件環保衣，皆為海廢寶特瓶再製；全程無塑、禁止使用一次性塑膠容器；完賽證書也以電子形式代替紙本；會場的美食胖卡車則以無塑包材製作，並鼓勵民眾自備環保餐具，另外也與桃園客運合作規畫接駁車，鼓勵大眾多以大眾運輸工具往返會場，整場活動累計可減少5500公斤以上的碳排量。
海管處說，「與海相遇演唱會」將邀請時下年輕人喜愛的藝人朋友輪番表演，包括原子少年、法蘭、黃奕儒、芒果醬、賴銘偉、郭靜、五堅情等，帶來精彩表演，盼以藝人魅力代言宣導12項愛海行動，並宣導SDGs理念，讓更多人都能在日常中落實。
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