農曆七月不可怕 新竹北埔辦鬼怪踩街還抽抓寶神器

農曆七月是傳統民俗月，在戶外活動上有諸多禁忌，不過新竹縣北埔鄉以創新思維要打破傳統觀念，更配合客家傳統習俗義民祭，將在8月26日舉行鬼怪踩街，邀請民眾盛裝打扮鬥熱鬧，更將抽出50組寶可夢抓寶神器，當天還有「賽神豬」，比拚神豬撲滿重量。

北埔鄉公所指出，農曆7月中元普渡是全台最重要的節慶之一，同時也是客家傳統習俗義民祭，傳統上義民祭都會賽豬公，以示虔誠與榮耀，不過在現代保護動物的觀念下，賽豬公也逐漸發生轉變，因此北埔「中元藝民祭」改採豬公撲滿比拚，希望用集取愛心取代神豬飼養。

豬公撲滿大賽同樣會經由領調、遶境、打料和普施等傳統儀式，不過是將傳統的活豬，改成撲滿，在兼顧百年文化傳承下，友善動物、落實永續，將收集來的撲滿，最後以古早磅秤秤重，比比看誰家豬公最大最重，活動所得全數捐贈公益團體，將愛心傳送至社會需要角落。

鄉公所指出，養豬公撲滿的比賽已經開跑，豢養期間自5月1日起至8月26日止，活動獲得各方響應，從北台灣的立法院到南台灣的屏東縣南州地區農會，最遠到東部的綠島鄉公所，都有單位認養，總計已有62個單位參與認養活動。

除了賽豬公外，今年北埔慶祝中元節及義民祭，更將在8月26日舉辦「鬼怪踩街」，邀請民眾組隊報名盛裝打扮參與，預計將招募150隊，要讓民眾展現創意，打拚出最符合鬼怪踩街的風格扮演，公所還準備50個寶可夢睡眠精靈球（Pokémon GO Plus+），要讓參與鬼怪踩街的民眾抽獎。報名網址為https://www.beclass.com/rid=274b1d8648c033801566