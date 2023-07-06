車未禮讓行人霸王條款亂象 竹市警：加強取締違規行人

汽機車禮讓行人新制6月30日上路，車輛若未停讓斑馬線上穿越馬路的行人最高罰6000元。有民眾反映，交通部訂出的霸王條款根本讓行人「為所欲為」，新竹市地狹人稠，不少行人在人聲鼎沸的市區隨意穿越馬路，有汽車緊急煞車導致後方追撞，希望警方除了取締未禮讓行人車輛，也要防制行人霸王條款亂象。警方回應，將針對竹市鬧區增加巡邏警網，加強取締違規行人。

警方統計，自處罰條例新制施行以來，6月30日至7月5日共計取締車不讓行人131件（其中汽車55件、機車76件）及行人違規2件。行人於道路行走或穿越道路，應依道路交通安全規則第133條及第134條，違者得依道路交通管理處罰條例第78條舉發取締，警方於巡邏或交通稽查取締時如遇違規，即會以攔停舉發方式取締。

不過，警方說，行人違規部分，因影像難辨識確認行人年籍資料，目前無法由民眾檢舉舉發，僅能由警方攔查取締。警方會針對市區熱鬧街道增加巡邏網絡，加強取締違規行人，不會僅取締未禮讓行人車輛，呼籲駕駛人行近路口或路段遇有行人時應確實停讓，行人也勿違規，過馬路需快步通過。

近期新竹地方社團「新竹爆料公社」、「新竹人新竹事」都有民眾發文，指新法上路，無上限禮讓行人已讓地狹人稠的竹市發生許多亂象，有行人隨意穿越雙黃線馬路遭機車按喇叭，導致行人破口大罵，也有民眾在市區中正路忽然看見行人要過馬路緊急煞車，導致後方車輛追撞。

發文網友抱怨，很多民眾看見車輛停下卻要過不過，不然就是忽然要過馬路，使車輛驟然停駛，實在很危險，不應該為了改善行人地獄就變成這樣，慘的都是駕駛人，最近警察一直在抓未禮讓行人，很多民眾都在闖紅燈，都未見警方取締，禮讓行人出發點很好，但不是一昧只想用罰款來改變，建議可將紅綠燈分開，闖紅燈就開罰遏制亂象。

不少網友紛紛回應「斑馬線可以每一個都裝紅燈按鈕嗎？要過馬路就按不然每個路人都在闖出事又怪騎車開車的」、「早就說過了，時速只要超過30公里，看到行人才要煞車禮讓的話，幾乎可以算是急煞，很容易被後方車子追撞上的」、「一堆雙黃線也在穿越的，是要駕駛停在路中間禮讓?」、「新竹市區真的行人地獄，尤其是城隍廟那邊，根本地獄中地獄，還很多8+9行人不走斑馬線，喜歡穿越馬路。」