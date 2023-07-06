打詐不只是口號 竹市45名里長受訓成「反詐先鋒隊」

國內詐騙猖獗，詐騙案件量已超越毒品案，成為案件最多的犯罪類型，新竹市警一分局與轄內里長商議，邀里長們先受訓「識詐」，共頒贈「識詐」訓練種子教官合格證書給45名里長，隨後組成「反詐先鋒隊」，透過鄰里社區反詐宣導，提高民眾識詐能力，讓「打詐」不再只是口號。

警方指出，受訓的里長需了解常見詐騙案類手法，包括「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友及假冒親友詐騙」等6項，警方也分享最新阻詐、防詐等「識詐」觀念，並以個化性別、年齡、職業等資料逐一剖析講解案例，破解詐騙集團手法及詐騙言語字句的關鍵字，指導里長如何透過反詐宣導，提高里民自身識詐能力。

警方說，這次受訓轄內45名里長全數到齊，警方訓後也頒贈種子教官合格證書，由里長們組成「反詐先鋒」隊．希望將阻詐觸角深入鄰里每個角落，建立友善通報網，即時反應地方需求，以達到全面識詐，鼓勵鄰里社區更有意識的打擊犯罪，並告知民眾如有疑慮立即撥打110報案專線或165反詐騙專線諮詢，以達到全民識詐。

警方指出，近期竹市最常發生的詐騙案類是「假冒名人假投資」，一分局近期透過通報及報案，查獲假投顧專員面交車手現行犯6人，攔阻4000萬餘元，案件內容多半是民眾瀏覽網頁或影音平台時跳出假名人教投資之一頁式廣告，一經點選網頁就會導向詐騙網站。