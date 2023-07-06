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罕見！工區設固定測速桿 台61線苗栗後龍速限50公里

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線苗栗縣後龍鎮工區速限每小時50公里，警方機動測速取締超速。記者范榮達／攝影
台61線苗栗縣後龍鎮工區速限每小時50公里，警方機動測速取締超速。記者范榮達／攝影

台61線（西濱快速公路）苗栗縣後龍鎮工區速限遽降為50公里，縣警局最近在區間105.3公里處施工架設固定測速桿，苗栗監理站表示雖罕見但合法，警方預計約1個月後啟用執法，請用路人注意。

苗栗縣台61線高架路段每小時90公里、平面路段90公里，此外，104公里至107公里後龍鎮觀海大橋、西湖溪橋施工路段50公里，工期要至2025年8月，公路總局及西濱北區臨時工程處因工區事故頻傳，協調警方6月19日重點測速取締超規，最近施工固定桿。

台61線105.3公里後龍匝道邊，南向新設固定桿引起熱議，紛紛認為地點正值彎道大下坡，且西濱速限數個版本，形同陷阱搶錢，苗栗監理站回應，工區設固定測速桿確實罕見，但只要依規定設置工區速限標誌，並在300至1000公尺前有測速限締標誌，不會有問題。

西濱北區臨時工程處強調，工區交通維護計畫經縣道安會報審查通過，期間工區速限50公里，並設置相關標誌、標線，因工區事故頻傳，協調警方加強取締超速，且考量施工及執法警方人員安全，才會設置測速桿。

警方統計工區今年至5月發生19件事故，其中，14件集中在後龍交流道匝道前後，超速是主要肇事原因，6月19日起編排勤務移動式照相，至昨天取締21件超速，違規最高時速83公里，新設固定桿預計約1個月後執法，警方會公告周知。

台61線苗栗縣後龍鎮工區施工架設固定測速桿警方預計約1個月後啟用執法。記者范榮達／攝影
台61線苗栗縣後龍鎮工區施工架設固定測速桿警方預計約1個月後啟用執法。記者范榮達／攝影

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