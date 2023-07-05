管線汰換慢扯林智堅 他批新竹瓦斯總座為楊文科牽拖遮醜

新竹瓦斯公司總經理邱世昌今天赴縣議會答詢時提及新竹市瓦斯管線汰換進度慢，是因新竹市前市長林智堅認為會影響交通與市容鮮少核准汰換，此話引發熱議。民進黨市議員陳建名今晚發文痛批是政治輿論操作，用意是在為新竹縣長楊文科牽拖遮醜，並翻出竹瓦黑歷史，強調難道合理要求管線整合，減少用路人以及周遭居民的不便錯了嗎？

陳建名針對邱世昌的發言忿忿不平，他直言如果今天氣爆案發生在新竹市，主管機關局處長和瓦斯公司總經理早就已經下台，還能讓你們在議會殿堂一搭一唱，牽拖遮醜？何況首長（指楊文科）在事發當時還在日本打小白球。

陳建名說，今天在新竹縣議會的臨時會上，議會要求新竹瓦斯公司總經理邱世昌針對氣爆案進行專案報告，面對縣議員質詢，有關老舊管線汰換改善進度，邱世昌不深自檢討，反省竹北瓦斯氣爆造成少年燒傷的悲劇，反而檢討起新竹市「前市長」林智堅。

陳建名認為，邱世昌稱新竹市瓦斯管線汰換慢跟林智堅有關是「扭曲事實的言論」，更是邱世昌為了事發當時還在日本打小白球，身兼竹瓦董事長楊文科縣長所進行的政治輿論操作一派推託之詞。邱世昌受到楊文科的提拔，升官當總經理，如今果然義不容辭成為竹瓦董事長楊文科的遮羞布。

陳建名表示，2012年竹瓦發生貪瀆事件，2015年總經理被新竹地檢署依貪汙罪嫌提起公訴，案子揭露就是竹瓦與新竹市府負責發路證准許開挖的約聘僱人員，長期接受廠商賄賂、喝花酒以及性招待，用以獲取隨時可以開挖道路的權利，大開方便之門。

「當時甫上任的林智堅市長，下定決心要整頓相關體系。」陳建名也表示，當時發現竹瓦有3大積弊，分別為與市府約聘雇人員一條龍收賄的方式為有心人士開後門發路證；假借老舊管線更新的名義，施工現場卻是是為建商建案拉管線；施工品質低落，回填不確實、陷落，屢屢危及用路人的安全。

陳建名強調，當時在林智堅市長要求下，市府全面停止竹瓦申請開挖新竹市路面的申請，清查弊案，同時修改自治條例加加以明確規範，確保未來公務同仁不會再受到劣質廠商的威脅利誘。

陳建名強調，證據會說話，只要上新竹市政府開放資料平台搜尋，就可以找到「新竹市道路挖掘申請核發統計」，統計資料從2017年開始建立至今竹瓦通過的案件數達354件，是所有申請開挖的事業機關排行第四名，「試問邱世昌，這叫做案件核准數量少嗎？」