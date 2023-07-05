新竹瓦斯指竹市瓦斯管線汰換慢與林智堅有關 市府說話了

新竹縣竹北市6月24日發生瓦斯氣爆重大工安事故，新竹瓦斯公司今天赴縣議會專案報告，答詢時提及新竹市瓦斯管線汰換進度慢，是因新竹市前市長林智堅認為會影響交通與市容鮮少核准汰換，此話一出引發熱議。竹市府晚間回應強調，「不因建設看不見就不做」，未來將排除萬難加倍去做，致力守護市民安全。

新竹縣竹北市6月24日發生瓦斯加壓站壓力異常導致氣爆事件。竹市府今晚重申，為守護市民生命及財產安全，市長高虹安當下第一時間即責成產發處督導轄內兩家事業單位，一周內完成各相關加壓站設備巡檢，目前站體狀況皆正常良好，將持續加強巡檢與安全維護。

竹市府產發處表示，新竹瓦斯公司已巡檢37座整壓站，而台灣中油公司所屬整壓站也全數巡檢完畢，站體狀況皆良好、無漏氣情形發生，為降低系統性風險，市府已督促兩家事業單位加強巡檢轄內管線、儲槽與輸儲設備等。

針對竹瓦總經理邱世昌在新竹縣議會答詢時提及竹市瓦斯管線汰換慢，是因前市長林智堅認為汰換管線時，對交通和市容會造成影響而核准案件少等說法。市府表示，高虹安市長的原則就是全力守護市民生命及財產安全，不會因為做的建設看不見，或擔心短期影響交通、市容外觀而讓市民觀感不佳，因此就選擇不去做。

「新任市府一定會去做，而且加倍去做！」竹市府強調，政府應以保障市民生命及財產為最優先考量，看不見的建設往往是城市進步的重要指標，例如下水道工程、瓦斯管線汰換等都是相當重要的基礎建設，未來也將持續與竹瓦公司、中油公司共商研議最好的合作模式守護城市安全。

新竹市轄內天然氣供應商分別為新竹瓦斯公司與台灣中油公司，竹瓦在新竹市供氣區域包含新竹市東區（不含豐功里、立功里、軍功里、建功里、千甲里、龍山里、新莊里、仙水里、金山里、關東里、科園里、關新里、埔頂里）、北區、香山區（虎林里、頂埔里、頂福里）。竹瓦在竹市及新竹縣竹北地區供氣系統分開，不互受影響。