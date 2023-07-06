一般性騷要付出代價 苗縣府草擬裁罰標準

Me Too話題延燒，苗栗縣政府社會處草擬違反性騷擾防治法案件裁罰基準，依騷擾期間、頻率及被害人心理創傷程度等因素，處1至10萬元罰鍰，草案將送縣務會議審查通過實施。

社會處去年受理40件一般性騷擾案件，分析行為類型，觸碰胸、臀、下體隱私處最多，有12件，其次肢體接觸9件，網際網路散播傳輸8件，雙方關係陌生人30件最多，朋友6件居次。

社會處指出，性騷擾防治法規定對他人性騷擾者，可處1萬元至10萬元罰鍰，2006年上路以來，根據案件統計分析出27種類型，例如被害人返家時忘記帶鑰匙，加害人搭訕「要不要去旅館錢我出」，被害人感到不舒服，裁罰3萬元；加害人對被害人言語性騷擾及貼近身體性騷擾，裁罰3萬元。

社會處依據受害人數、騷擾期間、頻率及被害人心理創傷程度等因素，草擬裁罰基準，其中，一般性騷擾，不涉及身體接觸部分，以展示、散布、傳閱、播送影像、文字、圖畫、聲音或其他物品等為騷擾者，處1萬元至5萬元；以歧視、侮辱或以他法之言詞，為性騷擾者，處1萬元至5萬元；以歧視、侮辱或以他法之行為性騷擾者，處2萬至6萬元。

此外，涉及身體觸碰、觸摸性騷擾行為，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處5萬元至10萬元，其他1萬元至6萬元，個案情節重大或特殊情節者，得酌量加重裁罰至10萬元。