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竹市關新、龍山2里均富 全台冠亞軍

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

財政部日前公布2021年綜合所得稅申報資料，新竹市關新里以年所得平均數374.7萬元連4年蟬聯「全台最富里」，若以中位數來看，全台「最均富」前2名的里別分別為關新里292.8萬元、新竹市龍山里210.5萬元；在地里長都認為竹科效應帶動居民整體收入是「均富」關鍵，尤其龍山里還是全市人口最多的里，「人多又有錢」也成話題。

關新里在竹市東區，6月底最新人口6205人、2534戶，同時是全台最富里和最均富里，其他里望塵莫及。

關新里長黃雅卿觀察，這跟地方發展、里民結構有很大關係，關新里座落關埔重劃區第1期，陸續蓋起建案大樓後，園區年輕人普遍工作忙碌，也偏好有人管理的大樓社區，因此陸續吸引竹科新貴置產入住，因此從新莊里分里，關新里內也多為竹科人，收入普遍高才有辦法造就均富。

龍山里長陳宣孝說，所得收入中位數名列前茅，主要也是來自建案開發吸引竹科人和企業高階主管入住，龍山里也是竹市最大里，截至6月底人口達1萬4507人、5679戶，不同於關新里建案已飽和，目前龍山里內持續蓋新大樓，未來還有關埔二期開發，人口上揚是必然趨勢。

陳宣孝說，里內人口多達上萬人，確實有里民反映分里的可能性，未來是否分里要看區公所與市府規畫。

新竹 重劃區 主管

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