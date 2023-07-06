靜桃計畫上路1個月 取締改裝車有成 檢舉減逾1成

改裝車噪音擾民，桃園市政府6月起推動「靜桃計畫」取締違規車輛，環保局昨在市政會議指出，政策推動1個月，民眾陳情檢舉件數已由5月的434件降至6月的377件，比率達13.1%，成效顯著。市長張善政表示，市府希望在自治條例上加強裁罰力道，但目前仍受限母法，仍請中央加速源頭修法，讓地方政府執法更全面。

環保局表示，靜桃計畫上路至今，環警監聯合稽查攔檢告發數從5月的139件增加為6月的250件，1個月內增1.8倍；聲音照相科技執法部分，今年1到6月告發數達361件，是去年全年的1.33倍。

環保局長陳世偉說，副市長蘇俊賓今年6月8日代表市府在行政院會中爭取修法加強改裝噪音車輛源頭管制及加重違規罰則；在6月28日「基北北桃環保交流合作平台」中，4市也達成「加重違規罰則，違規累犯加重處分」及「健全排氣管認證機制」的共識，並向中央建議修法。

陳世偉說，期盼交通部將排氣管列為不得任意變更設備、環保署增訂扣車處分、排氣管認證、噪音回檢機制，並加重罰則，從源頭控管，盡速檢討嚴修相關法規，透過中央修法嚴管及地方嚴格執法取締，共同遏阻違規車輛噪音，還靜於民。

張善政表示，稽查工作辛苦，但成效受各縣市肯定，包括台中市、台南市都來桃園取經，市府將持續強化「環警聯合稽查攔檢」、「聲音照相科技執法」、「檢舉移送通知到檢」、「改裝源頭查核輔導」4大管制措施，提高稽查取締效果。