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桃Mona動漫祭跨校交流會 300生大玩COSPLAY

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
「2023年桃園高中職ACGN賞－Mona動漫祭跨校交流會」，現場集結桃園高中職17校逾300位同學，展現COSPLAY裝扮創意並互相交流。圖／青年局提供
「2023年桃園高中職ACGN賞－Mona動漫祭跨校交流會」，現場集結桃園高中職17校逾300位同學，展現COSPLAY裝扮創意並互相交流。圖／青年局提供

「MONA桃園高中職漫研聯盟」今年邁入第19屆，首度由桃園市青年局主辦並與學生一同完成「2023年桃園高中職ACGN賞－Mona動漫祭跨校交流會」，現場集結桃園高中職17校逾300位同學，於中壢內壢高中體育館展現COSPLAY裝扮創意並互相交流。

桃園高中職漫研聯盟MONA最初由桃園7所學校組成，「MO」為日文的「桃子」，「NA」為日文的7，故起名為MONA，現已為ACGN領域（Animation動畫、Comic漫畫、Game遊戲、Novel小説）中，全台最大串聯區域高中職校相關社團的跨校學生組織，每年自主集結籌辦的交流活動，吸引大量愛好ACGN的學生聚集。

這次活動首次由學生自行原創代表活動官方角色，並延伸製作吊飾、徽章、立牌等周邊商品，並規畫校園闖關活動、社團演出與漫研大會舞，讓各校漫研社學生能透過這個平台及機會跨校同樂。

桃園市副市長蘇俊賓今出席活動表示，漫畫在各年齡層擁有許多愛好者，可以發揮巨大的社會影響力，因此他在15年前擔任行政院新聞局長時成立「金漫獎」，並編列預算讓台灣有潛力的年輕漫畫家至日本受訓，未來市府仍將與青年共同協力，持續支持桃園年輕人的活力與創造力。

本屆活動總召陽明高中學生陳柏均說，這次與青年局社團資源中心一起籌備，感謝青年局的支援及引導。青年局長侯佳齡指出，透過成立校園社團資源中心，給學生社團發展強力支持，這次特別攜手學生共同籌備，讓聯盟學生們能與青年局的輔導陪伴緊密結合，展現ACGN相關社團的豐碩成果，也將持續辦理主題性的大型跨校交流活動。

「MONA桃園高中職漫研聯盟」今年邁入第19屆，首度由桃園市青年局主辦並與學生一同完成「2023年桃園高中職ACGN賞－Mona動漫祭跨校交流會」。圖／青年局提供
「MONA桃園高中職漫研聯盟」今年邁入第19屆，首度由桃園市青年局主辦並與學生一同完成「2023年桃園高中職ACGN賞－Mona動漫祭跨校交流會」。圖／青年局提供

桃園 青年 金漫獎

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