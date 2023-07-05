緊急遮斷閥檢測要收3150元 新竹瓦斯公司：社區找不到廠商檢測

針對新竹縣6月24日發生竹北氣爆案，新竹瓦斯公司今天在新竹縣議會臨時會進行專案報告。議員蔡蕥鍹指出，竹瓦發文要求竹北444個社區完成緊急遮斷閥檢測，但竟然要收3150元檢查費？竹瓦總經理邱世昌也表示，例行檢查都由社區自己委外，但因很多社區反應找不到廠商，才委由竹瓦再發包給廠商做，收取3000元及5%稅金都是標準收費。

蔡蕥鍹指出，她接到許多社區反應，瓦斯公司發文給竹北444個社區，要求各社區用戶自行於今年年底前，完成緊急遮斷閥檢測，檢查費用3150元，質疑瓦斯公司的責任何在？

邱世昌說，每個社區都有安裝緊急遮斷設備，地震超過5級和供氣異常時，就會自動遮斷，這是安全措施，但因閥不屬於管線，是裝在外管上，屬用戶的自有設備，也因竹瓦因人力有限，一直以來都是請用戶自行找合格廠商檢測。

邱世昌指出，因很多社區反應找不到廠商且檢測價格混亂，因此竹瓦今年才到社區收取3000元檢測費及5%稅金，但竹瓦也是發包委請合格廠商來檢測，各社區需要服務，竹瓦都會派員到場檢查。

議員邱靖雅也追問，新竹縣新聞處氣爆第一時間有沒有相關作為，還是只顧「保護縣長形象」？新聞處長魏文元表示，氣爆發生後，新聞處要提供正確資訊，第一時間也是照這原則聯繫各局處，並針對瓦斯公司作為、揭露相關正向資訊。

魏文元說，新聞處在災害當下，已盡速提供消防局通報資訊，第一階段即時發布災情資訊，第二階段發布災後應變，包括社會處發放物資、社工進場關懷、消防局逐層檢查等。第三階段發布災後安置和復原資訊，也都有提供給媒體竹瓦檢修作為、更換微電腦瓦斯表等相關資訊。