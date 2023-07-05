快訊

竹市瓦斯管線汰換進度慢 瓦斯公司：林智堅怕影響交通市容

獨／政院明將通過囤房稅修法 非自住稅率最高達4.8％

排黑嫌隙未解 指南宮邀侯柯郭獨缺賴清德 賴營詢問遭已讀不回？

緊急遮斷閥檢測要收3150元 新竹瓦斯公司：社區找不到廠商檢測

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
邱世昌指出，很多社區反應找不到廠商檢測緊急遮斷設備，竹瓦今年才到社區收取3000元檢測費及5%稅金，但竹瓦也是發包委請合格廠商來檢測。圖／報系資料照
邱世昌指出，很多社區反應找不到廠商檢測緊急遮斷設備，竹瓦今年才到社區收取3000元檢測費及5%稅金，但竹瓦也是發包委請合格廠商來檢測。圖／報系資料照

針對新竹縣6月24日發生竹北氣爆案，新竹瓦斯公司今天在新竹縣議會臨時會進行專案報告。議員蔡蕥鍹指出，竹瓦發文要求竹北444個社區完成緊急遮斷閥檢測，但竟然要收3150元檢查費？竹瓦總經理邱世昌也表示，例行檢查都由社區自己委外，但因很多社區反應找不到廠商，才委由竹瓦再發包給廠商做，收取3000元及5%稅金都是標準收費。

蔡蕥鍹指出，她接到許多社區反應，瓦斯公司發文給竹北444個社區，要求各社區用戶自行於今年年底前，完成緊急遮斷閥檢測，檢查費用3150元，質疑瓦斯公司的責任何在？

邱世昌說，每個社區都有安裝緊急遮斷設備，地震超過5級和供氣異常時，就會自動遮斷，這是安全措施，但因閥不屬於管線，是裝在外管上，屬用戶的自有設備，也因竹瓦因人力有限，一直以來都是請用戶自行找合格廠商檢測。

邱世昌指出，因很多社區反應找不到廠商且檢測價格混亂，因此竹瓦今年才到社區收取3000元檢測費及5%稅金，但竹瓦也是發包委請合格廠商來檢測，各社區需要服務，竹瓦都會派員到場檢查。

議員邱靖雅也追問，新竹縣新聞處氣爆第一時間有沒有相關作為，還是只顧「保護縣長形象」？新聞處長魏文元表示，氣爆發生後，新聞處要提供正確資訊，第一時間也是照這原則聯繫各局處，並針對瓦斯公司作為、揭露相關正向資訊。

魏文元說，新聞處在災害當下，已盡速提供消防局通報資訊，第一階段即時發布災情資訊，第二階段發布災後應變，包括社會處發放物資、社工進場關懷、消防局逐層檢查等。第三階段發布災後安置和復原資訊，也都有提供給媒體竹瓦檢修作為、更換微電腦瓦斯表等相關資訊。

新竹 氣爆

延伸閱讀

大新竹頻漏瓦斯、挖破瓦斯管？ 竹瓦：已降低近8成損失

瓦斯整壓站靠近學校民眾恐慌 新竹瓦斯公司：有適合地點會遷移

竹市瓦斯管線汰換進度慢 瓦斯公司：林智堅怕影響交通市容

檢修發現用戶瓦斯內管品質差 瓦斯公司提合併發包保障安全

相關新聞

竹市瓦斯管線汰換進度慢 瓦斯公司：林智堅怕影響交通市容

新竹縣竹北市瓦斯整壓站上月24日因減壓設備故障，導致社區帝王至尊發生氣爆。新竹縣議員邱靖雅今天在新竹縣議會臨時會中追問新...

鳥會搶救香山濕地「鴨池」 竹市府因這原因將不同意開發

新竹市香山濕地為國家級重要濕地，環境生態豐富，孰料新竹市野鳥學會近日發現國有財產署竟然將畫入保護區的土地公開標租，鳥會指...

緊急遮斷閥檢測要收3150元 新竹瓦斯公司：社區找不到廠商檢測

針對新竹縣6月24日發生竹北氣爆案，新竹瓦斯公司今天在新竹縣議會臨時會進行專案報告。議員蔡蕥鍹指出，竹瓦發文要求竹北44...

大新竹頻漏瓦斯、挖破瓦斯管？ 瓦斯公司：已降低近8成損失

針對新竹縣6月24日發生竹北氣爆案，新竹瓦斯公司今天於新竹縣議會臨時會進行專案報告。議員吳旭智、林碩彥追問近年瓦斯漏氣問...

瓦斯整壓站靠近學校民眾恐慌 新竹瓦斯公司：有適合地點會遷移

針對新竹縣6月24日發生竹北氣爆案，新竹瓦斯公司今天於新竹縣議會臨時會進行專案報告。議員林碩彥建議強制在住宅設置遮斷閥；...

竹市大湳雅二期綠地快完工了 7月底前開放停車

新竹市台大醫院湳雅院區預定地二期綠地周邊搭起圍籬許久，今年確定由建商回饋作綠美化，目前工程進入收尾階段，市府都發處、交通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦