鳥會搶救香山濕地「鴨池」 竹市府因這原因將不同意開發

新竹市香山濕地為國家級重要濕地，環境生態豐富，孰料新竹市野鳥學會近日發現國有財產署竟然將畫入保護區的土地公開標租，鳥會指出，當地因地處隱密，常見稀有野鴨來避寒，被稱為「鴨池」；為了搶救鴨池，鳥會已經火速發函給市府了解，不希望標租開發危害得來不易的美好生態。

竹市府產發處指出，該處位於香山國家級重要濕地其他分區（區外緩衝區）範圍，屬提供水鳥漲退潮後的替代性棲地，依保育計畫，允許明智利用項目包含設置養殖使用設施，但須經事業主管機關許可，經審查確認土地位於一般性海堤內，不得設置養殖設施，後續將回覆申請人不予同意。

產發處進一步說明，國有財產署在2021年將3筆土地租給民眾，市府身為主管幾關在今年4月依法受理民眾、審核申請農業設施容許使用，經經濟部水利署二河局回覆，確認當地位處海堤範圍不得設置養殖設施，因此將不會發生鳥會擔憂的狀況。今年市府正在辦理香山濕地保育利用計畫檢討，此案地號將納入評估，研議是否提高保育等級。

新竹市野鳥學會指出，竹市台61線西濱快速道路鹽港溪白雲橋以南路段與西側海堤之間有數口池塘，位於南港賞鳥區北側。這些池塘人跡罕至、野草密集，避風效果佳，是冬季雁鴨科野鳥重要庇護所。鳥友們將該地稱為「鴨池」，是竹市賞鳥熱點之一。

新竹市野鳥學會也提到，新竹市2001年公告成立「新竹市濱海野生動物保護區」，鳥會曾力主將「鴨池」納入保護區範圍，當時被市府官員以該地權屬複雜為由暫時排除，不過到了2018年內政部依據濕地保育法，已將鴨池納入保育計畫範圍，並定位為「新竹市濱海野生動物保護區的區外緩衝區。」

鳥會指出，當時全國的生態保育人士莫不為內政部的德政額手稱慶，沒想到保育公告未滿5年，國有財產署竟連同鴨池面積共3甲土地標租民間進行魚塭開發行為，恐讓候鳥於冬季期間流離失所，大量的魚塭用藥也可能流入新竹市濱海野生動物保護區內。