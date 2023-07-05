苗栗縣校園特派員夏令營結業 主題報刊製作展現成果

苗栗縣暑期青少年「校園特派員」夏令營下午結業並辦成果發表會，7組學員分別發表接受營隊3天課程並採寫編製的報刊版面 ，主題包括環境汙染、生態保育、客家文化、同婚、地球暖化、現代生活科技等多項，還有採訪縣長、局處首長的篇幅，各組學員開心上台分享心得及檢討。

苗栗縣政府與聯合報教育事業部合作推出這次校園特派員夏令營，參加學員來自縣內各國中學生共39人，希望鼓勵學生運用讀報所學，融入SDGs指標議題任務，完成主題報導寫作，提升媒體識讀能力；下午的成果發表及結業典禮，鍾東錦率教育處長葉芯慧、文觀局長林彥甫、農業處長陳樹義與會。

學員分組製作的報刊圖文並茂，還各自為報刊作品命名為車倫報、霹靂法師報、隨便報、歷歷在目、我推的報子、吱吱吱報、小橘欣欣報，充滿年輕創意。學員在發表會上闡述選擇的主題，也分析版面規畫、結構、理由等，學員還串場扮演暖化造成北極熊生存危機、石虎路殺等情境短劇。

鍾東錦肯定學員3天學習成果，也針對各組提出的環境汙染、生態保育議題回應看法，提到縣內溪流魚類受外來種入侵