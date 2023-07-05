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苗栗縣校園特派員夏令營結業 主題報刊製作展現成果

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣校園特派員夏令營7組學員，分別發表不同主題的報刊，展現3天營隊學習成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣校園特派員夏令營7組學員，分別發表不同主題的報刊，展現3天營隊學習成果。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣暑期青少年「校園特派員」夏令營下午結業並辦成果發表會，7組學員分別發表接受營隊3天課程並採寫編製的報刊版面 ，主題包括環境汙染、生態保育、客家文化、同婚、地球暖化、現代生活科技等多項，還有採訪縣長、局處首長的篇幅，各組學員開心上台分享心得及檢討。

苗栗縣政府與聯合報教育事業部合作推出這次校園特派員夏令營，參加學員來自縣內各國中學生共39人，希望鼓勵學生運用讀報所學，融入SDGs指標議題任務，完成主題報導寫作，提升媒體識讀能力；下午的成果發表及結業典禮，鍾東錦率教育處長葉芯慧、文觀局長林彥甫、農業處長陳樹義與會。

學員分組製作的報刊圖文並茂，還各自為報刊作品命名為車倫報、霹靂法師報、隨便報、歷歷在目、我推的報子、吱吱吱報、小橘欣欣報，充滿年輕創意。學員在發表會上闡述選擇的主題，也分析版面規畫、結構、理由等，學員還串場扮演暖化造成北極熊生存危機、石虎路殺等情境短劇。

鍾東錦肯定學員3天學習成果，也針對各組提出的環境汙染、生態保育議題回應看法，提到縣內溪流魚類受外來種入侵

的變遷、地方上對太陽光電設置案的爭論等，他不忘期許大家要珍惜自己的鄉土，未來更可選擇留在縣內高中就近入學，升大學及出社會也要重視證照的取得，努力朝人生目標邁進。

苗栗縣校園特派員夏令營7組學員，分別發表不同主題的報刊，展現3天營隊學習成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣校園特派員夏令營7組學員，分別發表不同主題的報刊，展現3天營隊學習成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣青少年校園特派員夏令營下午結業並辦成果發表會，學員分組發表報刊製作的規畫、結構、主題等。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣青少年校園特派員夏令營下午結業並辦成果發表會，學員分組發表報刊製作的規畫、結構、主題等。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左二）參加成果發表會，也回應學員探討的相關主題。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左二）參加成果發表會，也回應學員探討的相關主題。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣青少年校園特派員夏令營下午結業，縣長鍾東錦與學員合影留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣青少年校園特派員夏令營下午結業，縣長鍾東錦與學員合影留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左）參加成果發表會並勉勵學員。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左）參加成果發表會並勉勵學員。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 生態保育 苗栗縣

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