大新竹頻漏瓦斯、挖破瓦斯管？ 瓦斯公司：已降低近8成損失

針對新竹縣6月24日發生竹北氣爆案，新竹瓦斯公司今天於新竹縣議會臨時會進行專案報告。議員吳旭智、林碩彥追問近年瓦斯漏氣問題，竹瓦總經理邱世昌強調，這都是十多年前的舊資料，竹瓦氣差量皆在法規上限4%以內，且近年大幅降低近8成損失。

吳旭智、林碩彥追問，監察院從103年開始，就有提到新竹瓦斯漏氣、開關閥檢查等問題，而107年到110年，都有編列4、5億預算，針對瓦斯表外管輸氣改善，107年甚至提到改善進度嚴重落後、缺失改善不如預期，為何相同缺失一再發生？

邱世昌澄清，外界誤解竹瓦未能有效控制供氣差量率為十年前舊資料，當時購氣成本較高，已與近年狀況不同，近年新竹瓦斯公司的氣差量已逐年下降，且皆在法規上限4%以內，經過逐年改善，已大幅降低近8成損失。

邱世昌說明，所謂氣差量是指向中油公司購買的氣量，與售賣出去的氣量之間的差額，影響氣差量的因素有很多，包括抄表數據、氣候、時間以及供氣壓力等。加上平時維修或者管線遭挖損搶修時，也會因管線施工修復等工作產生損失，氣差的原因眾多，不僅限於管線漏氣。

議員林禹佑也追問，竹北市進行地下工程時，常常有廠商挖破瓦斯管線，這些是否有檢討，橫向溝通是否有疏失？邱世昌回答，已和電信局、開挖下水道相關廠商告知，在開挖、埋管前均需先申請套圖，並安排竹瓦會勘，有了這些前置作業，誤損瓦斯管的情形將大幅下降，工務處也有和下水道廠商特別叮嚀，不要因為施工簡便快速，傷到瓦斯管線。