多條步道串聯這樣玩 桃園小楊梅步道還兼具2種功能

桃園楊梅秀才路769巷至校前路自來水加壓站區域附近農路，因涉私人土地及道路路線定線，過去花許多時間協調，最終促成由市府打造「小楊梅步道」，工程去年10月開工，今年5月完成，全長810公尺、寬2至2.5公尺透水性、排水效果混泥土步道，讓民眾多了休憩空間，農忙時期機具也更好通行。

桃園楊梅秀才路769巷農路過去未有完整規畫，不過因牽涉到私人土地，加上地主憂心改善後遊客誤闖，周邊作物遭偷或破壞，工程始終無法推動。

桃園市水務局表示，工程自2018年5月舉辦第一次地方說明會，並於2021年2月及2022年1月召開第二次及第三次地方說明會，充分與地方居民溝通協調，加速用地取得。

市議員鄭淑方說，過去不斷居中協調最終定線，去年才讓工程順利開工，步道設計因應現況坡度及線型，內嵌不同材質，有平緩段採植草磚、轉彎段採全鋪面、陡坡段採階梯型式，讓生態更友善、行走更安全、爬坡更舒適。

水務局指出，步道透水混凝土可為因地制宜與不受地形及腹地限制良好舖築材料，可同時達到通行安全、全齡適用及透保水等多元需求，總工程經費約1092萬元。

鄭淑方表示，小楊梅步道過去僅供農機具通行，如今變身為兼具農用及休閒的觀光步道，沿途豐富的生態景觀，有潭蛙、獨角仙、烏鴉鳳蝶、濕地松等。