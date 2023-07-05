瓦斯整壓站靠近學校民眾恐慌 新竹瓦斯公司：有適合地點會遷移

針對新竹縣6月24日發生竹北氣爆案，新竹瓦斯公司今天於新竹縣議會臨時會進行專案報告。議員林碩彥建議強制在住宅設置遮斷閥；議員林禹佑也提議將整壓站從學校遷移。竹瓦總經理邱世昌說，若有適合地方可以遷移，都會檢討。

林碩彥指出，這次意外不但造成氣爆，還造成竹北市7個里瓦斯漏氣，為了民眾安全，是否強制在民眾住宅設置遮斷閥？邱世昌說，簡易減壓站都有區域範圍管控遮斷功能，因此這次中正國小旁減壓站機械故障，才會衝擊供氣的7個里。

邱世昌解釋，瓦斯公司為了不要讓單一事件就停止供氣，在運輸過程採環狀供氣，把對用戶影響降到最低，這些遮斷的地下開關遍布每個道路，氣爆事件前都有定期巡檢，氣爆後也都有提升巡檢數。

林禹佑也提問，瓦斯整壓站設置時，為何沒有通知附近居民和鄰里長，這次氣爆後，民眾才發現整壓站竟然在中正國小旁，很多民眾憂心安全，強烈要求遷移。

邱世昌說明，瓦斯整壓站在早期就設置完成，都是設置在公有地、人行道，以及距離住家有段距離的地方，氣爆後造成民眾恐慌，竹瓦會持續會勘，若有適合可以遷移的地方，都會納入考慮，轄區300多處減壓閥若有重複可裁撤的部分，也會檢討討論。