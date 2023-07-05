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竹市瓦斯管線汰換進度慢 瓦斯公司：林智堅怕影響交通市容
新竹縣竹北市瓦斯整壓站本月24日因減壓設備故障，導致社區帝王至尊發生氣爆。新竹縣議員邱靖雅今天在新竹縣議會臨時會中追問，大新竹地區還有多少老舊管線？竹瓦總經理邱世昌回應，需要汰換的管線約有226公里，其中新竹市汰換進度較慢，因新竹市前市長林智堅認為汰換管線時，對交通和市容會造成影響，因此核准案件少。
邱靖雅指出，從日治時期到現在，最舊的管線已50年，竹瓦有沒有汰換管線，民眾安全如何保障？希望瓦斯公司把20年、30年、40年甚至50年的老舊管線資料交出來，讓民眾知道是否還有哪些危險的老舊管線沒汰換。
邱世昌說，今年度已編列2億1630萬9630元預算，針對有影響安全之虞、報修頻率高、超過年限等老舊管線優先汰換。其中新竹市汰換進度較慢，因林智堅認為汰換管線時，對交通和市容會造成影響，因此核准案件少，所以相對換管率低、沒辦法進行汰換。
邱世昌也說，新竹瓦斯公司預計下周四將至新竹市政府拜訪，討論、報告瓦斯管線維護情形，和管線汰換方向，由於新竹市留下很多老舊的塑膠管，這是第一優先要汰換的管材，竹瓦每年都會提報經濟部維修檢測計畫，核准編列計畫經費後，就會立即執行。
新竹瓦斯公司會後也補充，日治時期留下的鑄鐵管已在民國70、80年間全面汰換成塑膠管，但仍有老舊問題，15年前陸續更換成PE管及PE被覆鋼管，在大樓表外管則全面使用PVC被覆鋼管，材質更加強韌，還可對抗紫外線。
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