竹市大湳雅二期綠地快完工了 7月底前開放停車

新竹市台大醫院湳雅院區預定地二期綠地周邊搭起圍籬許久，今年確定由建商回饋作綠美化，目前工程進入收尾階段，市府都發處、交通處今天安排議員會勘。時代力量議員林彥甫會勘後表示，現場已打開圍籬，並有施設人行步道與石椅，預計7月底前劃設汽機車格可供停車，他建議市府移植大樹增加綠蔭，方便民眾休憩。

林彥甫說，台大醫院湳雅院區預定地位於新竹市湳雅街、武陵路旁，二期綠地由春福建設公司回饋做綠美化整理，雖與市民期待的公園等級相差甚遠，但能綠美化開放使用，依舊是好的方向，今天現勘確認有步道與石椅等休憩設施，並鋪設草皮和停車空間。

市府交通處預計在當地畫設51格汽車位和119格機車位，汽車位短期間採用人工收費，並保留未來增設收費亭的線路。綠美化空間外圍施作人行步道，交通處將增設無障礙坡道、順平停車空間入口處旁坡道等，也將修正周邊行人穿越線等標線，方便行人通行。

林彥甫表示，停車空間鋪設柏油完成後，將於明天繪製停車格，14日台電公司進場配電、供電綠地照明燈，預計7月底前可全部完工，屆時，市民朋友就多了一處休閒綠地。