肺癌篩檢國際論壇 桃園市府：中央應擴大補助

桃園市副市長王明鉅今天中午到市府綜合會議廳，出席「桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇」，並以「城市經驗：桃園擴大肺癌篩檢計畫」專題演講，指出桃園總人口數達230萬人，也是六都唯一人口正成長的城市，工業產值更高達3兆元，也因此帶來許多負擔。面對肺癌蟬聯國人癌症死因首位已超過10年，若能早期發現可提高存活率，因此張善政市長在上任後，開始推動擴大肺癌篩檢計畫，讓高風險族群能早期發現病徵、早治療，期望讓桃園市的肺癌死亡率能夠逐年下降。

王明鉅說，他在台大竹東分院服務期間，成立「台大東健康中心」，並開始推動萬人肺癌篩檢國人對肺癌篩檢認知的提升，相較過去發現時多為晚期，現在則有所下降；此外，由於台灣烹調習慣、廟宇香火、機車數量、火力發電廠及人口稠密等現象，因此肺癌型態也與西方人不同，透過低劑量電腦斷層篩檢能有效找出潛在病例，讓病患能夠及早治療。

王明鉅指出，每年全國新增肺癌人數約1萬6000人，目前透過肺癌篩檢找出的高風險族群僅占其中三分之一，尚未涵蓋所有潛在族群，因此市府優先針對工業區推動擴大肺癌篩檢政策，將年齡降低至40歲，也納入重度吸菸者、同住家人及高風險環境族群，包括工業區、廟宇、觀光夜市、殯葬管理所及具有職業曝露風險的從業人員。

王明鉅說明，市府推動擴大肺癌篩檢補助計畫3個月以來，截至6月底已完成7609案，陽性率約488案占比6.4%，其中確診肺癌案例為15案占比0.19%；此外，國健署肺癌篩檢方案共計2370案，陽性率236案（10%），其中確診肺癌案例為15案（0.63%），他也期盼透過擴大肺癌篩檢計畫的持續推動，讓桃園市的肺癌死亡率逐年下降。

王明鉅建議中央擴大肺癌篩檢補助範圍，包括降低年齡層、納入高危險族群等，將經費用於預防，讓民眾的人生繼續保持彩色，而不是要支出費用去修補破碎的人生。