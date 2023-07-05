快訊

炎亞綸案燒到警局…「道歉銅鑼燒」事件惹議 北巿警局長震怒不滿

齊頭BLACKPINK！柯文哲募款演唱會將開賣 實體票8800元

劉芒道歉影片「沒注意到要尊重別人」網氣炸！ 2天YT少2000人還在掉粉中

購置健身器材到位 苗栗再添一處「銀髮健身俱樂部」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天揭牌的健身俱樂部，可讓社區長輩及鄉親多加運用，透過器材訓練肌耐力，活絡筋骨促進健康。圖／苗栗縣政府提供
今天揭牌的健身俱樂部，可讓社區長輩及鄉親多加運用，透過器材訓練肌耐力，活絡筋骨促進健康。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府爭取「前瞻2.0銀髮健身俱樂部補助計畫」，輔導後龍鎮水尾社區照顧關懷據點建置銀髮健身俱樂部，目前社區所添購的健身器材均已到位，今天舉行揭牌儀式，正式開放使用；縣長鍾東錦鼓勵長者多多走出家門，活絡筋骨健身並參與社區活動，延緩老年失能。

衛生福利部國民健康署於110年起以前瞻基礎建設計畫特別預算辦理「前瞻2.0銀髮健身俱樂部補助計畫」，苗栗縣政府111年度申請通過4處獲400萬元補助，今年再添後龍鎮水尾社區照顧關懷據點獲得100萬元補助，目前全縣已建置5處銀髮健身俱樂部，後續將持續輔導各鄉鎮成立，以提供社區長者多元運動健康服務，預防及延緩失能。

鍾東錦表示，水尾社區一直都是社區關懷據點裡的標竿，在里長、社區理事長、總幹事等人的努力下，為社區長輩規畫多元豐富的精彩活動與課程，尤其今天見到長輩們在指導人員的帶動下，手舞足蹈笑容滿面也讓他感到無比開心。

後龍鎮水尾社區照顧關懷據點建置銀髮健身俱樂部，添購的健身器材均已到位，今天舉行揭牌開幕儀式，正式開放使用。圖／苗栗縣政府提供
後龍鎮水尾社區照顧關懷據點建置銀髮健身俱樂部，添購的健身器材均已到位，今天舉行揭牌開幕儀式，正式開放使用。圖／苗栗縣政府提供

健身 鍾東錦 長輩

延伸閱讀

12組優秀青年團隊名單出爐 苗縣府安排暑假演出

苗縣首座室內親子館8月1日將完工 鍾東錦視察施工情況

鍾東錦致家長公開信 盼學子多元學習也慎防網路詐騙

公館鄉籌辦「舞動隘寮夏」全國青春舞蹈大賽 即起報名

相關新聞

竹北氣爆2原因曝光 瓦斯公司公布預防措施：將全面檢測設備

新竹縣竹北市瓦斯整壓站本月24日因減壓設備故障，導致社區帝王至尊發生氣爆。新竹瓦斯公司今天在新竹縣議會臨時會中，報告相關...

竹北氣爆案竹瓦今議會報告作為 議員舉手：沒拿到簡報

新竹縣竹北市本月24日因瓦斯公司中正國小旁整壓站減壓設備軸流閥故障，驟升的壓力導致社區「帝王至尊」氣爆。新竹瓦斯公司今天...

購置健身器材到位 苗栗再添一處「銀髮健身俱樂部」

苗栗縣政府爭取「前瞻2.0銀髮健身俱樂部補助計畫」，輔導後龍鎮水尾社區照顧關懷據點建置銀髮健身俱樂部，目前社區所添購的健...

12組優秀青年團隊名單出爐 苗縣府安排暑假演出

苗栗縣政府「青年登場 I t，s Your Turn」徵選出來12組優秀青年團隊，縣長鍾東錦今天表揚，團隊並將於7月22...

機捷延伸中壢車站工程第四階段 站前交通變更這樣走

桃園機場捷運系統延伸中壢火車站建設計畫如火如荼展開，不過因工程關係，原施工圍籬設置在中和路火車站前側，改移置到中和路商家...

合力救援落巢幼鳥 苗栗頭份市長登革熱防治途中添溫馨插曲

苗栗縣頭份市長羅雪珠上午會同衛生、環保等單位到後庄地區視察市區登革熱預防工作及環境清消時，意外發現大風將高處的一個鳥巢及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦