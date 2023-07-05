購置健身器材到位 苗栗再添一處「銀髮健身俱樂部」
苗栗縣政府爭取「前瞻2.0銀髮健身俱樂部補助計畫」，輔導後龍鎮水尾社區照顧關懷據點建置銀髮健身俱樂部，目前社區所添購的健身器材均已到位，今天舉行揭牌儀式，正式開放使用；縣長鍾東錦鼓勵長者多多走出家門，活絡筋骨健身並參與社區活動，延緩老年失能。
衛生福利部國民健康署於110年起以前瞻基礎建設計畫特別預算辦理「前瞻2.0銀髮健身俱樂部補助計畫」，苗栗縣政府111年度申請通過4處獲400萬元補助，今年再添後龍鎮水尾社區照顧關懷據點獲得100萬元補助，目前全縣已建置5處銀髮健身俱樂部，後續將持續輔導各鄉鎮成立，以提供社區長者多元運動健康服務，預防及延緩失能。
鍾東錦表示，水尾社區一直都是社區關懷據點裡的標竿，在里長、社區理事長、總幹事等人的努力下，為社區長輩規畫多元豐富的精彩活動與課程，尤其今天見到長輩們在指導人員的帶動下，手舞足蹈笑容滿面也讓他感到無比開心。
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