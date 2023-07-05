竹北氣爆2原因曝光 瓦斯公司公布預防措施：將全面檢測設備

新竹縣竹北市瓦斯整壓站本月24日因減壓設備故障，導致社區帝王至尊發生氣爆。新竹瓦斯公司今天在新竹縣議會臨時會中，報告相關作為，並指出事故原因初判為簡易整壓設備軸流閥出現異常，無法將中壓轉降為低壓輸至用戶端，加上少數用戶燃氣管材及設置方式未依建築規則設計，造成軟管鬆脫、瓦斯外洩。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌指出，竹北市中正國小旁簡易整壓設備軸流閥出現異常，無法將中壓壓力轉降為低壓輸送至用戶端，加上少數用戶端的燃氣管材及設置方式未依建築設計規則辦理，造成管件接縫處漏氣及爐具軟管的固定管夾未正確鎖緊，造成軟管鬆脫、衍生瓦斯外洩。

至於預防措施，邱世昌指出，將提升技術人員專業知能及應變能力、適時檢討輸儲設備自動檢查計畫及監控系統作業程序；簡易整壓設備381座近期就營業範圍內所設置的簡易整壓進行全面檢測設備，另外就本次事故同類型軸流閥全部更新，並加強設備保養頻率。

關於管線汰換計畫，邱世昌強調，竹瓦每年皆依據管線材質、耐用年限，或上一年度經檢測、維修漏氣頻率高，達汰換標準者，訂定年度汰換計畫並編列相關汰換預算，本年度已編列2億1630萬9360元整，除照原核定汰換計畫辦理外，本次事故受影響供氣範圍內有供氣安全之虞的大樓表外管，將優先列入汰換。