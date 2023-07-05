竹北氣爆案竹瓦今議會報告作為 議員舉手：沒拿到簡報

新竹縣竹北市本月24日因瓦斯公司中正國小旁整壓站減壓設備軸流閥故障，驟升的壓力導致社區「帝王至尊」氣爆。新竹瓦斯公司今天在新竹縣議會臨時會中向各位議員報告新竹瓦斯公司作為，不過報告開始前，許多議員反應沒拿到簡報資料，一度造成騷動。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌上台報告前，先向民眾一鞠躬致歉，不過就在專案報告開始前，議員上官秋燕突然向主席反應「沒有拿到瓦斯公司的簡報」，不少議員聽到「有紙本簡報」，也紛紛表示沒有拿到，邱世昌趕緊解釋，因為原本簡報印黑白版，後來趕緊加印彩色版，語畢也趕緊請工作人員補印。

不過就在邱世昌報告到一半，議員林昭錡仍未拿到簡報，一度等得不耐煩，要求工作人員「多印幾份」，上官秋燕趕緊打圓場，將未出席議員桌上的簡報先遞給林昭錡，這才平息怒火。