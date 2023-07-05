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12組優秀青年團隊名單出爐 苗縣府安排暑假演出

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府「青年登場 I t，s Your Turn」徵選出來12組優秀青年團隊，縣長鍾東錦今天表揚。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府「青年登場 I t，s Your Turn」徵選出來12組優秀青年團隊，縣長鍾東錦今天表揚。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府「青年登場 I t，s Your Turn」徵選出來12組優秀青年團隊，縣長鍾東錦今天表揚，團隊並將於7月22、23日及8月5、6日，在青創指揮部廣場演出。

「青年登場 I t，s Your Turn」入選名單，分別評審團獎Vegasbaby；特色團隊闇影獨角獸、薯條加魚、Be Circle、鳳凰競技啦啦隊；入選團隊有老瘋狗、沒有錢股份公司、NUU VocalBand、Backpack、興華熱舞；最佳人氣獎與最佳台風獎建台熱舞社、Bad girl。

縣府勞工及青年發展處2019年起辦理高中職及大專院校學生社團徵選活動，提供表演舞台，今年主題「青年登場 I t，s Your Turn」，經由專業藝人評分徵選12組團隊，鍾東錦今天頒發獎狀及獎金，縣議員余文忠、鄭碧玉、許櫻萍、徐筱菁等人到場致意。

鍾東錦數度豎起大拇指讚賞，表示培養青年多元發展，及提供展現自我的圓夢舞台，一直是縣府長期推動的目標，今年30組隊伍參加，選拔出12組，表演熱力十足，縣府未來可視活動預算，酌量增加各團隊參與演出的車馬費，勞青處協調各局處，未來舉辦大型活動時，優先邀請表演。

12組入選團隊，規畫7月22、23日及8月5、6日的下午4點至晚上8點，在青創指揮部廣場的4個場次活動中，輪流表演才藝，詳情洽「苗栗好青年--勞工及青年服務讚」臉書粉絲專頁。

苗栗縣政府「青年登場 I t，s Your Turn」徵選出來12組優秀青年團隊，縣長鍾東錦今天表揚。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府「青年登場 I t，s Your Turn」徵選出來12組優秀青年團隊，縣長鍾東錦今天表揚。圖／苗栗縣政府提供

青年 鍾東錦 苗栗縣

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