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合力救援落巢幼鳥 苗栗頭份市長登革熱防治途中添溫馨插曲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市長羅雪珠上午會同衛生等相關單位視察市區登革熱清消預防工作。圖／羅雪珠提供
頭份市長羅雪珠上午會同衛生等相關單位視察市區登革熱清消預防工作。圖／羅雪珠提供

苗栗縣頭份市長羅雪珠上午會同衛生、環保等單位到後庄地區視察市區登革熱預防工作及環境清消時，意外發現大風將高處的一個鳥巢及3隻幼鳥吹落到路面，在高處的母鳥似乎焦急地不停鳴叫，突發狀況讓眾人暫時中斷工作，和附近里民立即展開救援，用箱子安放鳥巢、幼鳥，還放了飲水和飼料，讓落地的幼雛回到母鳥身邊接受照料。

羅雪珠將這段救援落巢幼鳥的過程PO上臉書與鄉親分享，強調援救幼鳥讓她見證了團結和共融的力量，救助這些小生命，更展現了人性中最美好的一面。

羅雪珠說，幼鳥和鳥巢被大風吹落，居民說附近有住家在樓層外裝設冷氣機，可能影響到築在屋外平台的鳥巢，以致被大風吹落，鳥巢落地後，3隻幼鳥掉落在外，兩隻看起來並無大礙，但另一隻情況稍差，也不知是那種鳥，當時母鳥在附近高處不停鳴叫，讓大家聽了很不忍，眾人找來保麗龍箱將鳥巢放入，並置於靠近鳥媽媽附近的陰涼處， 讓母鳥得以繼續餵養幼鳥。

這段救鳥過程提醒她無論是疫情防控還是保護環境，每個人的參與都至關重要，大家應保持警覺，緊密合作，防治社區發生登革熱也需要大家攜手，消除社區環境可能造成積水的容器、廢瓶罐，避免病媒蚊孳生。

苗栗縣衛生局表示，頭份地區最近有外縣市登革熱確診者的足跡，相關單位配合展開周遭環境消毒、清除病媒蚊孳生源，縣內已7年不曾出現本土登革熱病例，希望社區居民合作，防止登革熱入侵。

頭份市長羅雪珠上午視察市區登革熱清消及預防工作，意外發現有3隻幼鳥和鳥巢被大風吹落地，母鳥在高處不停焦急鳴叫。圖／羅雪珠提供
頭份市長羅雪珠上午視察市區登革熱清消及預防工作，意外發現有3隻幼鳥和鳥巢被大風吹落地，母鳥在高處不停焦急鳴叫。圖／羅雪珠提供
頭份市長羅雪珠上午會同衛生等相關單位視察市區登革熱清消預防工作。圖／羅雪珠提供
頭份市長羅雪珠上午會同衛生等相關單位視察市區登革熱清消預防工作。圖／羅雪珠提供
頭份市長羅雪珠上午會同衛生單位視察市區登革熱清消預防工作，意外發現有3隻幼鳥和鳥巢被大風吹落地，眾人展開救援。圖／羅雪珠提供
頭份市長羅雪珠上午會同衛生單位視察市區登革熱清消預防工作，意外發現有3隻幼鳥和鳥巢被大風吹落地，眾人展開救援。圖／羅雪珠提供
頭份市長羅雪珠上午會同衛生單位視察市區登革熱清消預防工作，意外發現有3隻幼鳥和鳥巢被大風吹落地，眾人展開救援。圖／羅雪珠提供
頭份市長羅雪珠上午會同衛生單位視察市區登革熱清消預防工作，意外發現有3隻幼鳥和鳥巢被大風吹落地，眾人展開救援。圖／羅雪珠提供

登革熱 病媒蚊 苗栗縣

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