合力救援落巢幼鳥 苗栗頭份市長登革熱防治途中添溫馨插曲

苗栗縣頭份市長羅雪珠上午會同衛生、環保等單位到後庄地區視察市區登革熱預防工作及環境清消時，意外發現大風將高處的一個鳥巢及3隻幼鳥吹落到路面，在高處的母鳥似乎焦急地不停鳴叫，突發狀況讓眾人暫時中斷工作，和附近里民立即展開救援，用箱子安放鳥巢、幼鳥，還放了飲水和飼料，讓落地的幼雛回到母鳥身邊接受照料。

羅雪珠將這段救援落巢幼鳥的過程PO上臉書與鄉親分享，強調援救幼鳥讓她見證了團結和共融的力量，救助這些小生命，更展現了人性中最美好的一面。

羅雪珠說，幼鳥和鳥巢被大風吹落，居民說附近有住家在樓層外裝設冷氣機，可能影響到築在屋外平台的鳥巢，以致被大風吹落，鳥巢落地後，3隻幼鳥掉落在外，兩隻看起來並無大礙，但另一隻情況稍差，也不知是那種鳥，當時母鳥在附近高處不停鳴叫，讓大家聽了很不忍，眾人找來保麗龍箱將鳥巢放入，並置於靠近鳥媽媽附近的陰涼處， 讓母鳥得以繼續餵養幼鳥。

這段救鳥過程提醒她無論是疫情防控還是保護環境，每個人的參與都至關重要，大家應保持警覺，緊密合作，防治社區發生登革熱也需要大家攜手，消除社區環境可能造成積水的容器、廢瓶罐，避免病媒蚊孳生。