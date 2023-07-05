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合力救援落巢幼鳥 苗栗頭份市長登革熱防治途中添溫馨插曲
苗栗縣頭份市長羅雪珠上午會同衛生、環保等單位到後庄地區視察市區登革熱預防工作及環境清消時，意外發現大風將高處的一個鳥巢及3隻幼鳥吹落到路面，在高處的母鳥似乎焦急地不停鳴叫，突發狀況讓眾人暫時中斷工作，和附近里民立即展開救援，用箱子安放鳥巢、幼鳥，還放了飲水和飼料，讓落地的幼雛回到母鳥身邊接受照料。
羅雪珠將這段救援落巢幼鳥的過程PO上臉書與鄉親分享，強調援救幼鳥讓她見證了團結和共融的力量，救助這些小生命，更展現了人性中最美好的一面。
羅雪珠說，幼鳥和鳥巢被大風吹落，居民說附近有住家在樓層外裝設冷氣機，可能影響到築在屋外平台的鳥巢，以致被大風吹落，鳥巢落地後，3隻幼鳥掉落在外，兩隻看起來並無大礙，但另一隻情況稍差，也不知是那種鳥，當時母鳥在附近高處不停鳴叫，讓大家聽了很不忍，眾人找來保麗龍箱將鳥巢放入，並置於靠近鳥媽媽附近的陰涼處， 讓母鳥得以繼續餵養幼鳥。
這段救鳥過程提醒她無論是疫情防控還是保護環境，每個人的參與都至關重要，大家應保持警覺，緊密合作，防治社區發生登革熱也需要大家攜手，消除社區環境可能造成積水的容器、廢瓶罐，避免病媒蚊孳生。
苗栗縣衛生局表示，頭份地區最近有外縣市登革熱確診者的足跡，相關單位配合展開周遭環境消毒、清除病媒蚊孳生源，縣內已7年不曾出現本土登革熱病例，希望社區居民合作，防止登革熱入侵。
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