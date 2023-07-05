拜竹科之賜 新竹特約商店超夯

竹科是全球科技重鎮，造就高所得、高消費力的竹科人，走入新竹大街小巷，可見科技公司的商標，特約商店的文化在新竹很盛行，一家位於竹科內17年的福委公司董事長施世昌分析，竹科聚落大、員工數多，企業為增進員工福利，都願意簽訂特約，讓特約在新竹很風行。

特約商店為何在新竹盛行？福委公司包辦台積電、聯電、聯發科、瑞昱、群創、友達、工研院等上百家公司的特約商店及相關的福利外包及永續服務，當初就是看好此風氣而成立。有工程師透露跟朋友聚餐時，拿出識別證就打九折，「代表公司很給力，滿有面子的！」

科技業搶人大戰開打之際，福利留才成為關鍵，事實上，光給高薪還不夠，能照顧到員工的生活、家庭的組織文化更加分。

施世昌指出，他曾協助兩家科技公司約30人，一起舉辦聯合家庭日，媒合他們到偏鄉小學贊助籃球隊做公益，科技人一起到校整理籃球場地，贊助學校經費，校慶時還與學生一起辦聯合運動會，讓資源進入到有需要的地方，科技人也能藉此走入偏鄉。

科技業面臨人才荒，各家公司更重視員工福祉，早期竹科就發展出特約文化，還會致贈員工百貨公司禮券，不過竹科人精打細算「想要離家近的禮券」。施世昌說，還因此開發出將禮券金額設為固定點數，員工可自主選擇到量販店、便利商店等消費，要送禮還得送到心坎中，此舉不僅福利福利彈性化，還省下行政作業時間。

近年科技界重視社會責任，福委公司協助科技業建立節能、減碳的永續生活文化，以及培養企業職工的低碳生活素養，從減少廚餘量、低碳旅遊、團購電動車做起。曾協助受到風災影響的農產品，直達送到竹科販售，甚至協助社會企業、非盈利組織媒合到科技界，幫忙弱勢的需求。

其中，「ESG」是環境保護、社會責任與公司治理3個大面向的指標，施世昌說員工在公司協助節能減碳，但回到家很難走永續生活，因此這兩年朝向低碳、永續文化素養邁進，除了協助公司減少廚餘量，更需推廣到員工生活，促成永續思維。