苗縣首座室內親子館8月1日將完工 鍾東錦視察施工情況

苗栗縣首座室內親子館「頭份市兒童及青少年育樂設施」統包工程已近完工，縣長鍾東錦上午視察，目前進度已近98％，預定8月1日竣工，鍾東錦很滿意施工品質，希望開放後，家長和小朋友可多使用，透過親子館提供有趣、輕鬆的共玩場地與遊戲，增進親子互動，吸引更多人口移入。

縣府指出，頭份是縣內人口成長與新興科技產業的發展區域，每年移入年輕人口呈正成長，縣府為提供家長和6歲以下孩子享受優質的親子共玩、安全遊戲空間和育兒資源，利用后庄國小「文小六」用地籌建頭份親子館，這也是縣內首座室內親子館，規畫總樓地板面積約2050平方公尺，主館1至2樓為鋼構造、副館3層鋼構造及連通空橋，總經費約1億6200萬元。

鍾東錦會同縣議員、市長羅雪珠、縣府水利處長楊明鐃、社會處長楊文志等人視察親子館工程。建築事務所簡報指出，工程前年9月開工，進度現已達97.99 %，已完成親子館建築物主館、副館及連通空橋等主要結構體，及主館中庭固定式遊具設置、屋頂花架、屋頂花台植栽等、副館外觀帷幕工程及金屬格柵等，另外景觀工程已完成停車場停車格鋪設及植栽工程、生態池等。