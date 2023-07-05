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苗縣首座室內親子館8月1日將完工 鍾東錦視察施工情況

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣首座室內親子館「頭份市兒童及青少年育樂設施」統包工程已近完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座室內親子館「頭份市兒童及青少年育樂設施」統包工程已近完工。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣首座室內親子館「頭份市兒童及青少年育樂設施」統包工程已近完工，縣長鍾東錦上午視察，目前進度已近98％，預定8月1日竣工，鍾東錦很滿意施工品質，希望開放後，家長和小朋友可多使用，透過親子館提供有趣、輕鬆的共玩場地與遊戲，增進親子互動，吸引更多人口移入。

縣府指出，頭份是縣內人口成長與新興科技產業的發展區域，每年移入年輕人口呈正成長，縣府為提供家長和6歲以下孩子享受優質的親子共玩、安全遊戲空間和育兒資源，利用后庄國小「文小六」用地籌建頭份親子館，這也是縣內首座室內親子館，規畫總樓地板面積約2050平方公尺，主館1至2樓為鋼構造、副館3層鋼構造及連通空橋，總經費約1億6200萬元。

鍾東錦會同縣議員、市長羅雪珠、縣府水利處長楊明鐃、社會處長楊文志等人視察親子館工程。建築事務所簡報指出，工程前年9月開工，進度現已達97.99 %，已完成親子館建築物主館、副館及連通空橋等主要結構體，及主館中庭固定式遊具設置、屋頂花架、屋頂花台植栽等、副館外觀帷幕工程及金屬格柵等，另外景觀工程已完成停車場停車格鋪設及植栽工程、生態池等。

親子館工程預定8月1日完工，開放使用後，主館可提供親子休憩區、兩處遊戲區分別提供0至2歲幼童、3至6歲兒童遊戲空間，還規畫有大肢體活動空間、體驗教室、服務中心、中庭遊樂區、半戶外戲水區、屋頂花園、廁所等設施；副館規畫有閱覽區、兩間諮詢室、一間手創藝術教室及廁所等；停車場可提供約100個停車位，包含無障礙及親子停車位。

苗栗縣首座室內親子館「頭份市兒童及青少年育樂設施」統包工程已近完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座室內親子館「頭份市兒童及青少年育樂設施」統包工程已近完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（中）上午視察頭份市兒童及青少年育樂設施統包工程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（中）上午視察頭份市兒童及青少年育樂設施統包工程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座室內親子館「頭份市兒童及青少年育樂設施」統包工程已近完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座室內親子館「頭份市兒童及青少年育樂設施」統包工程已近完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦上午視察頭份市兒童及青少年育樂設施統包工程，聽取簡報。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦上午視察頭份市兒童及青少年育樂設施統包工程，聽取簡報。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座室內親子館「頭份市兒童及青少年育樂設施」模型。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座室內親子館「頭份市兒童及青少年育樂設施」模型。圖／苗栗縣政府提供

親子 鍾東錦

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