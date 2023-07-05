清大桃園附設醫院衛福部核定床位少 市府幫忙先有299床

清華大學以BOT模式委託高雄醫學大學興建清大附設桃園醫院，雙方昨天簽約，不過對於原計畫910床的規模，衛福部初期只核定200床。桃園市衛生局今天表示，會協助清大再增加99床，但增床除了要送市級的醫審會審議，最後也一樣要送衛福部核定。另外，也向衛福部反映調整長期未檢討的次醫療區，設法促成清大910床的目標。

桃園市副市長王明鉅昨天也參加清大附設桃園醫院BOT簽約典禮，並強調市政府會全力支持，也希望能盡快落成啟用，健全醫療資源與成為桃園市西南方（南區）最重要的醫療堡壘，。他也提醒經營醫院非常困難，建議清大、高醫大嘗試不要用傳統的方法來經營醫院，像後端的治療可以發展預防醫學，與時俱進，否則醫療競賽上可能沒有那麼多的時間、人力與物力。

衛生局指出，今年初已經行文向衛福部反映，說明桃園目前分兩個次醫療區是十多年前訂定，中央一直未檢討，已經不合時宜，應該重新檢討和修正，地方上建議劃分為3個次醫療區，不過衛福部回文表示要全國通盤檢討；衛生局認為雖然中央也認為有必要檢討，但是如果要全國全盤考量，就不致於很快調整，不過市政府仍會全力協助清大桃園附設醫院能達成原計畫的規模。

衛生局說明，桃園市現在的醫療區域劃分為兩個次區域桃園次區域、中壢次區域，已行文衛生福利部爭取，將桃園醫療區域劃分為個3個次區域，符合均衡桃園市醫療區的需求，保障市民健康權益。

清大昨天與高醫大簽訂BOT，高醫大將投入百億元建置桃園航空城大型智慧醫院，計畫明年動工2028年啟用，第1期目標總床數515床，是第一件大學附設醫院用BOT興建案，財政部長長莊翠雲表示這也是教育部主管金額最大的民間參與公共建設案。