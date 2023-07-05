快訊

傳郭台銘「有意併購民眾黨」 蔡壁如爆：他這一兩天決定是否獨立參選

李靚蕾「沒拿一毛錢」駁奪龐大財產 反咬王力宏房子根本沒過戶

池上不再有「金城武樹」？台東縣府告知恢復原名 地方大反彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市這2里「均富」全台冠亞軍 里長曝上榜關鍵

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市關新里位於重劃區，里民多為在新竹科學園區上班的竹科人，所得收入高榮登「全台最富里」。記者張裕珍／攝影
新竹市關新里位於重劃區，里民多為在新竹科學園區上班的竹科人，所得收入高榮登「全台最富里」。記者張裕珍／攝影

財政部日前公布2021年綜合所得稅申報資料，新竹市關新里以年所得平均數374.7萬元連4年蟬聯「全台最富里」，若以中位數來看，全台「最均富」前2名的里別分別為關新里292.8萬元、新竹市龍山里210.5萬元；在地里長都認為竹科效應帶動居民整體收入是「均富」關鍵，尤其龍山里還是全市人口最多的里，「人多又有錢」也成話題。

關新里位於新竹市東區，截至6月底最新人口6205人、2534戶，不僅是全台最有錢的里，加上設籍人口所得收入相當平均，同時也是全台最均富里，都讓其他里望塵莫及。

關新里長黃雅卿在地方服務邁入第3屆，她觀察這跟地方發展、里民結構有很大關係，關新里座落關埔重劃區第1期，陸續蓋起建案大樓後，園區年輕人普遍工作忙碌，也偏好有人管理的大樓社區，因此陸續吸引竹科新貴來此置產入住，里內以外來人口為大宗。

黃雅卿也提到，關新里最早從新莊里劃分出來，當時就直接將重劃區所屬的建案大樓區域畫分為1個里，也因此里內顯少本地人、多為竹科人，收入普遍高才有辦法造就均富。里民結構也以年輕人與年輕家庭為主，不過，關新里面積小，建案大樓已經興建飽和。

至於同樣位於新竹科學園區附近的龍山里也榜上有名，龍山里長陳宣孝說，所得收入中位數名列前茅，主要就是來自竹科效應，大樓內住戶多為竹科人，更不乏企業的高階主管，年收入相對來得高，但竹科人工作辛苦、時常加班，這也是努力工作換來的回報。

值得注意的是，龍山里也是全新竹市最大里，截至6月底人口達1萬4507人、5679戶，目前龍山里內持續在蓋新的建案大樓，未來還有關埔二期開發，人口上揚是必然趨勢。

陳宣孝去年首度當選里長，他笑說，里內人口多達上萬人，好在自己有運動習慣，平時會騎著摩托車到處巡視、處理里內事務，會努力學習與消化，但確實有里民反映分里的可能性，未來是否分里要看區公所與市府規畫。

新竹市龍山里發展迅速，列為總量管制學校的關埔國小也位於龍山里內。記者張裕珍／攝影
新竹市龍山里發展迅速，列為總量管制學校的關埔國小也位於龍山里內。記者張裕珍／攝影
新竹市龍山里鄰近新竹科學園區，慈雲路兩側大樓林立。記者張裕珍／攝影
新竹市龍山里鄰近新竹科學園區，慈雲路兩側大樓林立。記者張裕珍／攝影

新竹 重劃區 竹科

延伸閱讀

讓學童認識地方文史 竹市推「黑蝙蝠中隊教具箱」

又少14人 台南北門人口快跌破萬人大關

彰化員林、大城鄉長照大樓陸續完工 拚年底啟用

竹北氣爆大樓建物安全鑑定中 完整報告預計7月底出爐

相關新聞

竹市這2里「均富」全台冠亞軍 里長曝上榜關鍵

財政部日前公布2021年綜合所得稅申報資料，新竹市關新里以年所得平均數374.7萬元連4年蟬聯「全台最富里」，若以中位數...

小兒麻痺中斷升學 53歲單親媽從未放棄讀書返校畢業

夜間補校提供未完成學業的民眾及外籍人士就讀，其中桃園中壢龍岡國中補校今年有名53歲患有小兒麻痺的畢業生林紅珍，因身體狀況...

竹縣AI回收站啟用 4顆廢電池換1元

新竹縣政府與清華大學研究團隊攜手合作，開發能自行識別、分類的AI無人電池回收站，目前已啟用9站，不僅回收更簡便，即日起到...

拉拉山水蜜桃之夜嗨到高潮 桃警中午起管制上下山行車

桃園市復興區拉拉山水蜜桃季熱銷，復興區公所本月8日中午至到晚上，將在復興區上巴陵停車場舉辦水蜜桃之夜活動，辦理水蜜桃公主...

讓學童認識地方文史 竹市推「黑蝙蝠中隊教具箱」

黑蝙蝠中隊文物陳列館位於新竹市東大飛行公園旁，是全台唯一針對新竹空軍重要特勤部隊「黑蝙蝠中隊」所設立的軍事文物陳列館，為...

周五台61線南下白沙屯段主線施工封閉 請改走外側車道

公路局第二區養護工程處苗栗工務段為辦理台61線111K+271橋梁復建工程，將於7日(周五)上午9點起至下午5點止管制車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦