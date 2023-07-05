竹市這2里「均富」全台冠亞軍 里長曝上榜關鍵

財政部日前公布2021年綜合所得稅申報資料，新竹市關新里以年所得平均數374.7萬元連4年蟬聯「全台最富里」，若以中位數來看，全台「最均富」前2名的里別分別為關新里292.8萬元、新竹市龍山里210.5萬元；在地里長都認為竹科效應帶動居民整體收入是「均富」關鍵，尤其龍山里還是全市人口最多的里，「人多又有錢」也成話題。

關新里位於新竹市東區，截至6月底最新人口6205人、2534戶，不僅是全台最有錢的里，加上設籍人口所得收入相當平均，同時也是全台最均富里，都讓其他里望塵莫及。

關新里長黃雅卿在地方服務邁入第3屆，她觀察這跟地方發展、里民結構有很大關係，關新里座落關埔重劃區第1期，陸續蓋起建案大樓後，園區年輕人普遍工作忙碌，也偏好有人管理的大樓社區，因此陸續吸引竹科新貴來此置產入住，里內以外來人口為大宗。

黃雅卿也提到，關新里最早從新莊里劃分出來，當時就直接將重劃區所屬的建案大樓區域畫分為1個里，也因此里內顯少本地人、多為竹科人，收入普遍高才有辦法造就均富。里民結構也以年輕人與年輕家庭為主，不過，關新里面積小，建案大樓已經興建飽和。

至於同樣位於新竹科學園區附近的龍山里也榜上有名，龍山里長陳宣孝說，所得收入中位數名列前茅，主要就是來自竹科效應，大樓內住戶多為竹科人，更不乏企業的高階主管，年收入相對來得高，但竹科人工作辛苦、時常加班，這也是努力工作換來的回報。

值得注意的是，龍山里也是全新竹市最大里，截至6月底人口達1萬4507人、5679戶，目前龍山里內持續在蓋新的建案大樓，未來還有關埔二期開發，人口上揚是必然趨勢。