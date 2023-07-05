拉拉山水蜜桃之夜嗨到高潮 桃警中午起管制上下山行車

桃園市復興區拉拉山水蜜桃季熱銷，復興區公所本月8日中午至到晚上，將在復興區上巴陵停車場舉辦水蜜桃之夜活動，辦理水蜜桃公主決選及晚會熱鬧活動，吸引暑假民眾上山人潮及車潮，大溪警分局今天上午表示，大客車行駛桃116線將在拉拉山遊客服務中心、巴陵派出所設置交通崗，大客車8日中午起分時段上、下山交通管制，請民眾車輛遵守行駛。

復興區公所8日水蜜桃之夜系統活動，當天下午1時至4時，辦理水蜜桃公主決選、水蜜桃評鑑，下午4時起安排九宮格闖關送水蜜桃蜜餞或DIY活動，泰雅秘漾─水蜜桃活動打卡牆打卡者送水蜜桃手扇或水蜜桃冰沙（各限量100組），晚上6時到9時30分水蜜桃之夜，邀請歷屆水蜜桃公主、現任水蜜桃公主同台，還有表演及限定抽獎活動，最大獎50吋電視。

大溪警分局從8日中午12時至晚上10時，展開路口交通管制，分別在大溪交流道至水蜜桃之夜活動會場沿線的台4線、台3線、桃59-1線、台7線、桃116線各道路易壅塞路口，加強交通管制措施及沿線機動疏導交通，活動會場神木路部分開放路邊停車，佔用路邊或影響交通將逕行取締拖吊。