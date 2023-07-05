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泛黃家書、一卡舊皮箱 「我家的兩岸故事」台中催淚展出

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
少小離家的老兵，一生珍藏媽媽親手縫製的背心。 記者陳秋雲／攝影
少小離家的老兵，一生珍藏媽媽親手縫製的背心。 記者陳秋雲／攝影

財團法人沈春池文教基金會主辦的「我家的兩岸故事—透過互動科技與歷史對話」今起在台中展出，復刻往日情懷，一封家書道不盡隔岸親情思念，少年離家的老兵遺囑是死後要穿著媽媽幫他縫的棉製背心嚥氣。董事長沈慶京說，他希望保留兩岸幾代的故事，不讓任何政黨竄改歷史。

「我家的兩岸故事」用互動式科技，讓民眾近距離觀賞遷台人物的生命記憶與陳列的歷史文物，展件豐富、展覽形式多元，呈現兩岸的傳家篇章，自7月5日至9月20日展出。

不少觀眾駐足，看到眼眶紅了，離家數十年第一次接到家書，輾轉接力寄到台灣，紙已泛黃，有的字跡略顯模糊，邊寫邊掉淚、邊看邊哭泣。有人接到家書，父母可能已離世，更是悲痛難抑。展品中有件藍背心，旁邊寫著是離家時「母親的背心」，珍藏至今，原希望離世也穿著去見媽媽，家人珍藏。另一名老兵則有「一本死不放的書」古文觀止。

大批軍民在1949年前後抵達台灣，各地眷村中開始了不同省籍間的文化融合，展區「一卡皮箱到台灣」，重現復古風情，打造出眷村客廳與懷舊理髮廳，另有VR的互動科技可感受有趣的換裝遊戲；記憶中的懷舊錄影帶店，也在展區「八千里路」、「小沈出租店」的VHS出租店，復刻昔日情懷。

沈慶京說，他在1987年就偷偷贊助當時的電視節目「八千里路雲和月」，如果早知道，他會保留更多離鄉的故事，保留更多文史，不讓任何政黨竄改歷史。他也盼望大家把故事提供出來，那一年在各地發生省籍融和的記憶。

台中市長盧秀燕說，她生長的家庭有兩岸、有異國，她的父親來自山東，母親則是新竹望族，她的媽媽跟隨家人在日本生活，直到8歲返台，那個階段只會說日語。盧父不希望孩子跟著他的工作一直移居，所以姐妹都在基隆外公外婆家長大。她說，自己的家庭就見證半個多世紀前的兩岸、東亞發展軌跡，省籍、台日融和的家庭。

基金會秘書長石靜文表示，「我家的兩岸故事」巡展以新科技讓民眾了解歷史，展覽的第一區域還原了遷台人物漂流的第一站「跨越黑水溝」，現場以大型船艙造景與三面投影，營造浪濤中橫渡海峽的不安環境及心境，觀眾可沉浸式體驗戰亂中倉皇離家、迢遙渡海的顛沛氛圍；第二區域的「命運艙門」，能夠選擇不同身分的人物抵達到台灣後，開啟全新生活篇章的命運關卡；在「生命路線地圖」讓觀眾透過3D感應式互動劇場，與不同身分的遷台人物一同經歷命運轉捩點。

老兵的軍中日記，敘述當年克難的軍旅生活，思鄉情懷。記者陳秋雲／攝影
老兵的軍中日記，敘述當年克難的軍旅生活，思鄉情懷。記者陳秋雲／攝影
「我家的兩岸故事」，展出老兵的家書，信紙已泛黃。記者陳秋雲／攝影
「我家的兩岸故事」，展出老兵的家書，信紙已泛黃。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天參觀「我家的兩岸故事」展出，沈春池基金會董事長沈慶京（右）詳細解說。記者陳秋雲／攝影
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