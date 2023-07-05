周五台61線南下白沙屯段主線施工封閉 請改走外側車道
公路局第二區養護工程處苗栗工務段為辦理台61線111K+271橋梁復建工程，將於7日(周五)上午9點起至下午5點止管制車輛通行，屆時將封閉108k+800(赤土崎)至112k+400(白沙屯)南下主線道路段，行駛南下車輛，請在赤土崎匝道匯出，行駛側車道至白沙屯匝道再接回主線道。
苗栗工務段表示，這次封閉改道施工，是為改善台61線111K+271橋梁復建工程，以提升用路人車通行安全；另為降低施工管制影響，特別避開每日上班尖峰時段，延後從每日9點才開始封閉管制，並將派員於匝道以人員指揮引道方式加強車流疏導，請用路人車行經工區務必減速慢行，並依施工標誌規定行駛。
段長黃陳全說，該處橋梁因日前載運乙醇槽車火燒事故，造成橋梁裂縫，本周五僅一天封閉南下主線管制，以利施工作業，後續還有多次施工修復工程，將再公告。施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣臺中分臺路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。
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