桃園肺癌國際論壇專家解讀LDCT篩檢數據 守護國人健康

桃園市政府今年3月起提供4大高風險族群2萬5000個名額公費肺部低劑量電腦斷層檢查 (LDCT)，打造健康城再邁大步，今天上午舉辦肺癌篩檢國際論壇，邀集中研院院士楊泮池等國內外專家、產學界從不同的角度交流分享推動經驗，提供市政府訂定後續政策推動的建議。

論壇先播放桃園市清潔隊員公費LDCT篩檢出早期肺癌的感言，隊員表示原本以為身體很健康，運動兩小時都不覺得累，檢查後居然發現有早期的病灶，幸好發現早，後續接受完整與有效的治療。張善政市長致詞時也表示大學同班第一位往生的同學就是肺腺癌，他過去擔任政務委員時，王明鉅副市長是台大竹東分院長，當時就支持他推動萬人篩檢，後來也證明是做對的事。

張善政指出，桃園是工業大城，工業區、發電廠和重車多，除了積極改善空氣汙染，也推動肺癌篩檢保障桃園鄉親肺部健康，另外一面希望透過大規模篩檢，掌握桃園不同地區、職業的肺癌分布的風險是什麼情況，對風險高、容易罹患肺癌的職業，市府要進一步保障他們的健康。

張善政強調，為了做好市癌篩檢與建立大數據保障鄉親健康，因此舉辦論「桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇」主題涵蓋亞洲篩檢模式、國際肺癌篩檢和國家及桃園擴大肺癌篩檢效益及經濟評估等議題，會中邀請中央研究院楊泮池院士、臺大公共衛生學院陳秀熙教授、臺大醫院癌醫中心陳晉興副院長等公衛專家及臨床權威醫師，同時為增加國內外學者互動交流，也邀請韓國國家癌症中心Kim, Yeol博士、美國國家衛生研究院Anil Chaturvedi教授、Hormuzd A. Katki教授及英國利物浦大學John Field教授分享國際肺癌篩檢經驗。

論壇並公布桃園市3月1日起公費LDCT篩檢收集的數據，與楊泮池等國際知名學者交流聽取建議，張善政期待完成2萬5000人的LDCT篩檢後，不僅建立桃園肺癌高風區和職業類別的數據，也提供台灣西半部空氣汙染嚴重的城市參考，大家一起守護和照顧鄉親的健康，讓全國民眾的健康能進一步受保護。

衛生局表示，目前與17家醫院攜手合作提供免費肺癌篩檢，截至112年7月4日，已近8800人完成檢查，找出15位肺癌患者，其中有10位為早期第0期1位、第1期9位，顯示LDCT肺癌篩檢讓民眾早期診斷肺癌，儘早接受治療有助於提升肺癌存活率及減少肺癌死亡率的效果，所以藉由本次國際經驗分享，本市擴大肺癌篩檢計畫將從中汲取經驗，做為未來滾動式調整的依據，共同守護市民健康。