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桃園肺癌國際論壇專家解讀LDCT篩檢數據 守護國人健康

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市肺癌國際論壇請到中研院院士楊泮池和國際知名重量級的專家，張善政市長（右3）希望透過建立大數據和專家解讀共同守護國人健康。記者鄭國樑／攝影
桃園市肺癌國際論壇請到中研院院士楊泮池和國際知名重量級的專家，張善政市長（右3）希望透過建立大數據和專家解讀共同守護國人健康。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府今年3月起提供4大高風險族群2萬5000個名額公費肺部低劑量電腦斷層檢查  (LDCT)，打造健康城再邁大步，今天上午舉辦肺癌篩檢國際論壇，邀集中研院院士楊泮池等國內外專家、產學界從不同的角度交流分享推動經驗，提供市政府訂定後續政策推動的建議。

論壇先播放桃園市清潔隊員公費LDCT篩檢出早期肺癌的感言，隊員表示原本以為身體很健康，運動兩小時都不覺得累，檢查後居然發現有早期的病灶，幸好發現早，後續接受完整與有效的治療。張善政市長致詞時也表示大學同班第一位往生的同學就是肺腺癌，他過去擔任政務委員時，王明鉅副市長是台大竹東分院長，當時就支持他推動萬人篩檢，後來也證明是做對的事。

張善政指出，桃園是工業大城，工業區、發電廠和重車多，除了積極改善空氣汙染，也推動肺癌篩檢保障桃園鄉親肺部健康，另外一面希望透過大規模篩檢，掌握桃園不同地區、職業的肺癌分布的風險是什麼情況，對風險高、容易罹患肺癌的職業，市府要進一步保障他們的健康。

張善政強調，為了做好市癌篩檢與建立大數據保障鄉親健康，因此舉辦論「桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇」主題涵蓋亞洲篩檢模式、國際肺癌篩檢和國家及桃園擴大肺癌篩檢效益及經濟評估等議題，會中邀請中央研究院楊泮池院士、臺大公共衛生學院陳秀熙教授、臺大醫院癌醫中心陳晉興副院長等公衛專家及臨床權威醫師，同時為增加國內外學者互動交流，也邀請韓國國家癌症中心Kim, Yeol博士、美國國家衛生研究院Anil Chaturvedi教授、Hormuzd A. Katki教授及英國利物浦大學John Field教授分享國際肺癌篩檢經驗。

論壇並公布桃園市3月1日起公費LDCT篩檢收集的數據，與楊泮池等國際知名學者交流聽取建議，張善政期待完成2萬5000人的LDCT篩檢後，不僅建立桃園肺癌高風區和職業類別的數據，也提供台灣西半部空氣汙染嚴重的城市參考，大家一起守護和照顧鄉親的健康，讓全國民眾的健康能進一步受保護。

衛生局表示，目前與17家醫院攜手合作提供免費肺癌篩檢，截至112年7月4日，已近8800人完成檢查，找出15位肺癌患者，其中有10位為早期第0期1位、第1期9位，顯示LDCT肺癌篩檢讓民眾早期診斷肺癌，儘早接受治療有助於提升肺癌存活率及減少肺癌死亡率的效果，所以藉由本次國際經驗分享，本市擴大肺癌篩檢計畫將從中汲取經驗，做為未來滾動式調整的依據，共同守護市民健康。

桃園市政府今年3月1日起，針對設籍桃園、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4大類危險因子的市民，提供2萬5000人公費低劑量電腦斷層掃描（LDCT），衛生局呼籲符合篩檢資格，請盡早接受篩檢，若篩檢出肺部異常，也應遵循醫囑安排就診。更多肺癌篩檢相關訊息，可至桃園市政府衛生局首頁https://dph.tycg.gov.tw查詢，或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線（03）3340345洽詢。

張善政市長分享桃園3月起推動公費LDCT的經驗，希望能守護和照顧鄉親的健康。記者鄭國樑／攝影
張善政市長分享桃園3月起推動公費LDCT的經驗，希望能守護和照顧鄉親的健康。記者鄭國樑／攝影
桃園市肺癌篩檢國際論壇除了國際知名的專家到場，也有各大醫院和產業界的代表，共同呼籲5大風險族群踴躍接受公費LDCT篩檢。記者鄭國樑／攝影
桃園市肺癌篩檢國際論壇除了國際知名的專家到場，也有各大醫院和產業界的代表，共同呼籲5大風險族群踴躍接受公費LDCT篩檢。記者鄭國樑／攝影

肺癌 桃園 衛生局

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