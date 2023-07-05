桃園1999服務 4度獲金牌

桃園1999市民專線今年第4度獲得「台灣服務業大評鑑」金牌獎，在353家企業中脫穎而出。研考會昨指出，1999作為市民服務最前線，每月平均進線量達2萬多通，疫情期間更達每月6萬通，未來將持續推動數位化轉型，讓服務更精準確實。

桃園市長張善政也替1999話務人員打氣，他說，1999站在市府第一線，提供24小時、全年無休服務，感謝話務人員耐心傾聽，成為市民和施政團隊堅強後盾。

研考會統計，前2年受疫情影響，進線量暴增，去年5月一度破6萬通，創開辦13年來單月最多紀錄；疫情趨緩後，民眾諮詢問題多聚焦交通號誌秒數、公車脫班、特定路障、垃圾車清運動線、身障福利及復康巴士、銀髮族福利和長照等項目。

研考會主委吳肇銘說，話務人員均受專業訓練，市府另成立「1999民眾關心議題精進會議」定期研討問題，相關局處共商建立SOP，主動解決市民問題；隨著科技發展，1999專線持續推動數位化轉型，導入AI人工智慧、資料探勘技術並建立預警機制，提供更便民服務。

市府昨也表揚35位績優戶政人員和桃園等6個績優戶政所，張善政說，戶政電腦化後，服務無微不至，若要給戶政打分數「我打100分」，若問有無改進空間「我也想不出來」。